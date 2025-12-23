Trump: Bisedimet midis Ukrainës dhe Rusisë po “ecin mirë”

Presidenti i SHBA-së, Donald Trump tha të hënën se bisedimet që përfshijnë Rusinë dhe Ukrainën po vazhdojnë, por pranoi se tensionet e thella midis dy palëve e kanë vështirësuar përparimin, transmeton Anadolu.
“Bisedimet mbi Ukrainën dhe Rusinë po vazhdojnë”, u tha Trump gazetarëve në shtetin e Floridës në përgjigje të një pyetjeje lidhur me diskutimet e mbajtura gjatë fundjavës dhe nëse një format i mundshëm trepalësh që përfshin Ukrainën, SHBA-në dhe Rusinë mund të jetë hapi tjetër.
“Bisedimet po vazhdojnë. Unë them se, e dini, ka urrejtje të jashtëzakonshme midis këtyre dy udhëheqësve, midis presidentit rus Vladimir Putin dhe presidentit ukrainas Volodymyr Zelenskyy, urrejtje e jashtëzakonshme”, tha ai.
Pavarësisht këtyre sfidave, Trump tha se dialogu po vazhdon.
“Ne po flasim. Bisedimet po shkojnë mirë”, shtoi ai.