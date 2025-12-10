Trump i jep dritën jeshile Nvidia-s për t’i shitur Kinës çipa të përparuar të Inteligjencës Artificiale

Presidenti amerikan Donald Trump ka njoftuar se do të lejojë gjigantin e çipave të Inteligjencës Artificiale Nvidia të shesë çipat e saj të përparuar H200 te “klientët e miratuar” në Kinë.
“Ne do të mbrojmë Sigurinë Kombëtare, do të krijojmë vende pune për amerikanët dhe do të mbajmë epërsinë e Amerikës në inteligjencën artificiale”, tha Trump në mediat sociale të hënën.
Vendimi do të zbatohet për kompani të tjera amerikane të çipave si AMD dhe vjen pas lobimit të gjerë nga shefi i Nvidia-s, Jensen Huang, i cili vizitoi Uashingtonin javën e kaluar për të marrë mbështetje.
Nvidia – si firma kryesore e çipave në botë ashtu edhe kompania më e vlefshme – është gjetur në qendër të një tërheqjeje gjeopolitike midis SHBA-së dhe Kinës në muajt e fundit dhe i ishte ndaluar të shiste çipat e saj më të përparuar në Pekin.
Trump e anuloi ndalimin e shitjes së çipave në korrik, por kërkoi që Nvidia t’i paguante 15% të të ardhurave të saj kineze qeverisë amerikane.
Pekini thuhet se më pas urdhëroi kompanitë e saj teknologjike të ndalonin blerjen e çipave Nvidia të prodhuar për përdorim në tregun kinez.
“Ne e përshëndesim vendimin e presidentit Trump për të lejuar industrinë amerikane të çipave të konkurrojë për të mbështetur vendet e punës dhe prodhimin me paga të larta në Amerikë”, tha Nvidia në një deklaratë të dhënë për BBC News.
H200 i Nvidia është një brez pas çipit të saj Blackwell, i cili konsiderohet të jetë gjysmëpërçuesi më i përparuar i inteligjencës artificiale në botë.
Huang i tha BBC në shtator se SHBA-të duhej “të siguroheshin që njerëzit të mund të kenë qasje në këtë teknologji nga e gjithë bota, përfshirë Kinën”.
Ai gjithashtu ka paralajmëruar vazhdimisht se Kina, e cila ka kultivuar një ekosistem të vetin të prodhimit të çipave, ishte shumë pranë SHBA-së në zhvillimin e çipave.