Trump kërcënon Iranin: Në një moment do të na duhet t’i godasim fuqishëm

Presidenti amerikan Donald Trump ka deklaruar se Shtetet e Bashkuara mund të ndërmarrin sulme edhe më të fuqishme kundër Iranit, duke paralajmëruar se në një moment do të duhet t’i japin Teheranit një goditje të rëndë.
Duke folur në një tubim elektoral në Iowa, para mbështetësve republikanë, Trump tha se lufta kundër Iranit nuk ka përfunduar, pasi sipas tij, ai dëshiron të shmangë humbjen e mëtejshme të jetëve njerëzore.
“Por në një moment, do të na duhet t’i godasim fuqishëm”, deklaroi Trump.
Ai përsëriti pretendimin se SHBA-ja ka shkatërruar plotësisht kapacitetet e Iranit për pasurimin e uraniumit dhe parashikoi se lufta do të përfundojë “shumë shpejt”.
Trump foli edhe për rritjen e çmimeve të karburanteve, duke e cilësuar atë si “një çmim shumë të vogël për t’u paguar” për sigurinë e SHBA-së. Ai shtoi se çmimet do të bien shumë shpejt. /mesazhi