Trump: Marrëveshja kritike për mineralet e Ukrainës “mund” ta pengojë Putinin

Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, ka deklaruar se partneriteti ekonomik i sapo firmosur me Ukrainën për të zhvilluar burimet e saj natyrore “mund” të shërbejë si një garanci e sigurisë për Kievin derisa mbrohet nga lufta e Rusisë, transmeton Anadolu.

Trump tha se i ka thënë presidentit ukrainas, Volodymyr Zelenskyy, në prag të funeralit të Papa Françeskut se do të ishte “një gjë shumë e mirë, nëse mund të prodhojmë një marrëveshje, që ju ta nënshkruani atë, sepse Rusia është shumë më e madhe dhe shumë më e fortë”.

“Rusia po ecën përpara. Është një vend i madh dhe i fortë, meqë ra fjala, jo aq i fortë sa SHBA-ja”, tha Trump gjatë një bisede publike në NewsNation ku ai telefonoi.

I pyetur nga një prezantues nëse marrëveshja do ta “pengojë” presidentin rus, Vladimir Putin, Trump tha se “mund”, por pohoi se nxitja e tij për të rënë dakord për paktin ishte të rikuperojë koston e ndihmës ushtarake të ofruar më parë.

Më herët, SHBA-ja dhe Ukraina njoftuan se është nënshkruar një marrëveshje kritike për mineralet, pas muajsh negociatash në disa raste të tensionuara.

Sipas marrëveshjes, do të krijohet Fondi i Investimeve për Rindërtim SHBA-Ukrainë. Departamenti i Thesarit i SHBA-së tha se partneriteti ekonomik do t’u lejojë të dy vendeve të punojnë në bashkëpunim për të përshpejtuar rimëkëmbjen ekonomike të Ukrainës, duke theksuar “mbështetjen e rëndësishme financiare dhe materiale” të Washingtonit për Kievin që nga fillimi i luftës me Rusinë në vitin 2022.

Ministrja e Ekonomisë e Ukrainës, Yulia Svyrydenko, tha se fondi do të përdoret për të investuar në projekte për të nxjerrë lëndë djegëse fosile të dobishme, në naftë dhe gaz, si dhe në projekte të lidhura me infrastrukturën ose riciklimin që do të vendosen bashkërisht nga të dy vendet.