Trump: Plani i paqes për Ukrainën nuk është oferta ime e fundit

Donald Trump ka thënë se plani i tij aktual i paqes për Ukrainën nuk është oferta e tij e fundit.
Duke folur jashtë Shtëpisë së Bardhë me gazetarët, presidenti amerikan u pyet nëse plani me 28 pika ishte “oferta përfundimtare”.
“Jo, jo aspak”, tha ai.
“Do të donim të arrinim paqen, duhet të kishte ndodhur shumë kohë më parë. Lufta e Ukrainës me Rusinë nuk duhet të kishte ndodhur kurrë. Nëse do të isha president, nuk do të kishte ndodhur kurrë. Po përpiqemi ta përfundojmë. Në një mënyrë ose në një tjetër, duhet ta përfundojmë.”
Në përgjigje të një pyetjeje tjetër, ai vazhdon të thotë: “Atëherë ai mund të vazhdojë të luftojë me gjithë shpirt”, – por nuk është e qartë se për kë foli.
Ndryshe, më parë kur ishte në Zyrën Ovale me kryetarin e zgjedhur të New Yorkut, Zohran Mamdani, Trump tha se Zelenskyt “do t’i duhet ta miratojë planin”.
“Ne mendojmë se kemi një mënyrë për të arritur paqen. Ai do të duhet ta miratojë atë.”