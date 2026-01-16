Trump: Po flasim me NATO-n për Grenlandën

Presidenti amerikan Donald Trump tha të premten se Grenlanda është jetike për sigurinë kombëtare të SHBA-së dhe konfirmoi se po zhvillohen diskutime me NATO-n lidhur me këtë territor, transmeton Anadolu.
“NATO po merret me ne për Grenlandën. Ne kemi shumë nevojë për Grenlandën për sigurinë kombëtare”, u tha Trump gazetarëve.
“Nëse nuk e kemi atë, kemi një boshllëk të madh në sigurinë kombëtare — veçanërisht kur bëhet fjalë për atë që po bëjmë në kuadër të ‘Kupolës së Artë’ dhe të gjitha gjërave të tjera”, shtoi ai.
Trump nuk dha detaje konkrete mbi iniciativa ushtarake apo të sigurisë, por theksoi se SHBA-ja është në angazhim aktiv me aleancën për këtë çështje.
“Po flasim me NATO-n”, tha ai.