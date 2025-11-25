Trump: Po Jemi shumë afër arritjes së një marrëveshjeje për Ukrainën

Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, ka deklaruar se administrata e tij është shumë afër arritjes së një marrëveshjeje për t’i dhënë fund luftës Rusi-Ukrainë, transmeton Anadolu.
“Unë gjithashtu kam përfunduar tetë luftëra në nëntë muaj dhe po punojmë për atë luftën e fundit. Nuk është e lehtë, por nuk e di. Mendoj se do të arrijmë atje”, tha Trump gjatë një ceremonie për Ditën e Falënderimeve në Shtëpinë e Bardhë.
Trump tha se në muajin e fundit 25 mijë ushtarë kanë vdekur në luftë.
“Pra, mendoj se jemi shumë afër një marrëveshjeje, do ta zbulojmë. Mendova se njëra do të kishte arritur më shpejt. Ne bëmë tetë. Mendova se kjo do të kishte qenë më e lehtë, por mendoj se po bëjmë përparim në më pak se një vit”, shtoi ai.
Më herët, Shtëpia e Bardhë tha se SHBA-ja ka bërë “përparim të jashtëzakonshëm” për të siguruar një marrëveshje të paqes me Ukrainën dhe Rusinë, por disa pika delikate kërkojnë diskutime të vazhdueshme.
“Ka disa detaje delikate, por jo të pa tejkalueshme, që duhet të zgjidhen dhe do të kërkojnë bisedime të mëtejshme midis Ukrainës, Rusisë dhe SHBA-së”, shkroi zëdhënësja e Shtëpisë së Bardhë, Karoline Leavitt, në platformën sociale të kompanisë amerikane X.
Të dielën, zyrtarët amerikanë dhe ukrainasë zhvilluan bisedime në Gjenevë mbi propozimin fillestar prej 28 pikash të SHBA-së për t’i çuar përpara përpjekjet e paqes në Ukrainë, pas së cilës të dy palët njoftuan hartimin e një kornize të paqes “të përditësuar dhe të rafinuar”.
Propozimi shkaktoi shqetësime në Kiev dhe midis aleatëve të Kievit, edhe pse presidenti ukrainas, Volodymyr Zelenskyy, të hënën vonë tha se pas negociatave plani i hartuar nga SHBA-ja tani ka “më pak pika” dhe “shumë elementë të duhur”.
Sot, sekretari i Këshillit Kombëtar të Mbrojtjes dhe Sigurisë së Ukrainës, Rustem Umerov, njoftoi se Kievi dhe Washingtoni arritën një “mirëkuptim të përbashkët” gjatë bisedimeve të Gjenevës mbi kushtet thelbësore të planit amerikan.
Umerov tha se Kievi mezi pret të organizojë një vizitë të presidentit Zelenskyy në SHBA “në datën më të hershme të përshtatshme në nëntor” për të përfunduar hapat e fundit dhe për të arritur një marrëveshje me presidentin Trump.