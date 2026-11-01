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Trump: SHBA-ja duhet të godasë edhe një ose dy objektiva në Iran

US President Donald Trump speaks to members of the media as he arrives for a Halloween party at his Mar-a-Lago residence in Palm Beach, Florida, on October 31, 2026 [Brendan Smialowski/AFP]

Presidenti amerikan Donald Trump ka deklaruar se SHBA-ja ka shkatërruar një pjesë të madhe të kapaciteteve ushtarake të Iranit, por se ende duhet të godasë edhe një ose dy objektiva të tjera.

Duke folur para gazetarëve në rezidencën e tij në Florida, Trump përmendi edhe malin Pickaxe Mountain, ku dyshohet se ndodhet një objekt bërthamor iranian.

“Ne kemi shkatërruar programin e tyre bërthamor. Ende duhet të merremi me një ose dy objekte, por këtë mund ta bëjmë për 10 minuta”, deklaroi Trump.

Ai shtoi se edhe objektivi në Pickaxe Mountain mund të goditet shumë shpejt.

Deklaratat e presidentit amerikan vijnë në një kohë të tensioneve të vazhdueshme mes Uashingtonit dhe Teheranit. /mesazhi

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