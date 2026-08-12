Trump: SHBA-ja ka “kontroll të plotë” mbi Ngushticën e Hormuzit

Presidenti amerikan Donald Trump ka deklaruar se Shtetet e Bashkuara kanë “kontroll të plotë” mbi Ngushticën e Hormuzit, duke thënë se situata me Iranin po shkon shumë mirë.
“Ne e kontrollojmë plotësisht Ngushticën e Hormuzit. Kemi kontroll mbi të; askush tjetër, vetëm ne”, u tha Trump gazetarëve në Bazën Ajrore Andrews.
Trump tha gjithashtu se nuk i beson Iranit dhe e akuzoi Teheranin se e ka gënjyer vazhdimisht.
“Unë nuk i besoj Iranit. Jam personi i fundit që do t’i besoja Iranit”, deklaroi ai, duke shtuar se marina amerikane është “e jashtëzakonshme” dhe se gjërat po shkojnë mirë për SHBA-në. /mesazhi