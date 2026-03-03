Trump thotë se do të ndërpresë tregtinë me Spanjën në hakmarrje për refuzimin e përdorimit të bazës

Presidenti amerikan, Donald Trump, tha se do të ndërpresë të gjithë tregtinë me Spanjën pasi ndaloi SHBA-në të përdorë bazat në territorin e saj për të kryer sulme ndaj Iranit, raporton Anadolu.
“Do ta ndërpresim të gjithë tregtinë me Spanjën. Nuk duam të kemi asgjë me Spanjën”, u tha Trump gazetarëve në Zyrën Ovale teksa priti kancelarin gjerman Friedrich Merz.
Qeveria spanjolle tha të hënën se SHBA-ja as nuk ka përdorur, e as nuk do të përdorë, bazat ushtarake spanjolle për të kryer sulme kundër Iranit, duke këmbëngulur se Spanja mban kontroll të plotë mbi objektet e saj sovrane.