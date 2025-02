Trump uron Osmanin: ShBA do të vazhdojnë të punojnë me Kosovën

Presidenti ShBA-së Donald Trump, i ka dërguar letër urimi presidentes së Kosovës, Vjosa Osmani me rastin e 17 vjetorit të Pavarësisë së Kosovës.

Trump ka thënë se lidhjet mes popullit të Kosovës dhe atij të ShBA-së janë të forta dhe se pret zgjerimin e tyre.

Presidenti amerikan sipas komunikatës së Presidencës ka thënë se do të vazhdojnë të punojnë me Kosovën.

“Lidhjet midis popujve tanë janë të forta dhe ne presim me padurim t’i zgjerojmë ato, veçanërisht përmes rritjes së mundësive për investime, me qëllim që të sjellim më shumë prosperitet për të dyja vendet tona. Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë të punojnë me Kosovën në forcimin e institucioneve demokratike dhe promovimin e rritjes ekonomike përmes një mjedisi të qëndrueshëm dhe të drejtë biznesi”, thuhet në mesazhin e presidentit Trump.

Në letër, Trumpi ka thënë se integrimi i Kosovës në komunitetin euroatlantik është shumë i rëndësishëm, derisa tha se vlerëson mbështetjen e Kosovës për Ukrainën.