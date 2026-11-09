Trump vë në pikëpyetje nëse zgjedhjet e mesmandatit të 3 nëntorit ishin “të ndershme”

Presidenti amerikan Donald Trump vuri të hënën në pikëpyetje integritetin e zgjedhjeve të mesmandatit të javës së kaluar, në të cilat Demokratët siguruan kontrollin e të dy dhomave të Kongresit, duke ngritur shqetësime lidhur me rezultatet e votimit të hershëm, mospërputhjet me sondazhet dhe rolin e makinave të votimit, transmeton Anadolu.
“A beson vërtet dikush se këto ‘zgjedhje’ ishin të ndershme? Si është e mundur që sondazhet të kenë gabuar kaq shumë?”, shkroi Trump në platformën e tij Truth Social.
Ai shprehu gjithashtu shqetësime lidhur me atë që e përshkroi si “grumbullime” jashtëzakonisht të mëdha të fletëvotimeve nga votimi i hershëm, duke pretenduar se disa grupe ishin aq të mëdha saqë ishte e pamundur të përmbysej epërsia e krijuar nga numri i votave në to.
“Gjithçka ka të bëjë me makinat, të cilat janë shumë më të rëndësishme se votuesi!”, shtoi Trump.
Deklaratat e Trumpit vijnë pasi Demokratët fituan kontrollin e Dhomës së Përfaqësuesve dhe Senatit në zgjedhjet e mesmandatit të së martës së kaluar, si dhe të një numri të madh postesh guvernatorësh, vendesh në legjislaturat shtetërore dhe funksionesh të tjera.
Rezultatet do t’u japin Demokratëve kontrollin mbi agjendën legjislative dhe mbikëqyrjen e Kongresit, ndërsa Trump mbetet në Shtëpinë e Bardhë, duke krijuar potencialisht sfida të reja për prioritetet legjislative të administratës së tij.
Shumica e sondazheve para zgjedhjeve kishin parashikuar një “valë blu” të fitoreve të Demokratëve, duke bërë që Republikanët të angazhonin burime shtesë për të mbrojtur mandatet që më parë konsideroheshin të sigurta.