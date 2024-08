Trumpi propozon debat zgjedhor për të dielën, Harris e refuzon

Kandidati republikan për president të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump, ka propozuar të debatojë të dielën e 4 shtatorit në “Fox News” me zëvendëspresidenten demokrate Kamala Harris, por kjo e fundit ka kundërshtuar duke thënë se Trumpi po përpiqet të tërhiqet nga një debat që është caktuar të mbahet në ABC.

“Rregullat do të ishin të ngjashme me debatin e parë me presidentin Joe Biden, i cili pas atij debati ka hequr dorë nga gara për rizgjedhje”, ka thënë Trumpi përmes një postim në Truth Social. “Por këtë herë do të kishte një audiencë më të madhe dhe debati do të zhvillohej në Pensilvani”, shtoi ai, raportoi BBC-ja.

Trumpi dhe Bideni patën rënë dakord për një debat të dytë më 10 shtator në ABC News, të cilin ish-presidenti republikan ka sugjeruar që ta zhvendosin në “Fox”, rrjeti më i njohur për ndjekësit e tij.

Harris ka njoftuar se e ka në plan të marrë pjesë në debatin e planifikuar për t’u mbajtur pas disa ditësh.

“Do të jem atje më 10 shtator, siç ka rënë dakord ai. Shpresoj ta shoh atje”, ka shkruar Harris në platformën “X”

Të shtunën, Trumpi tha në Truth Social se Harris ka frikë të ballafaqohet dhe se do të përballet me të më 4 shtator ose fare.