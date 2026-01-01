Tubimi në Urën e Gallatës në Stamboll shënon mbështetje historike për Palestinën

Qindra mijëra njerëz që u mblodhën në Urën e Gallatës në Stamboll sot në mëngjes morën një qëndrim historik në solidaritet me Palestinën, duke u zotuar të vazhdojnë luftën e tyre derisa Gaza, Kudsi dhe Xhamia Al-Aksa të jenë të lira, tha një udhëheqës qytetar turk në eventin masiv, raporton Anadolu.
“Së bashku me qindra mijëra njerëz në Urën e Gallatës, ne po e shkruajmë këtë në histori: nuk trembemi, nuk do të heshtim dhe nuk do ta harrojmë Palestinën ose të lejojmë që të harrohet”, tha Bilal Erdogan, kryetar i Bordit të Administratorëve të Fondacionit “Ilim Yayma”, një grup që promovon arsimin dhe kërkimin shkencor.
Duke cituar udhëheqësin e ndjerë boshnjak Alija Izetbegoviq ai shtoi: “Një gjenocid i harruar është i dënuar të përsëritet”. Protesta e organizuar nga Aleanca e Humanitetit dhe Platforma e Vullnetit Kombëtar nën sloganin “Nuk të trembemi, nuk do të heshtim, nuk do ta harrojmë Palestinën”, mblodhi së bashku më shumë se 400 grupe të shoqërisë civile.
Pjesëmarrësit u mblodhën në mëngjesin e parë të vitit të ri për të bërë thirrje për t’i dhënë fund vrasjeve në Palestinë. Duke iu drejtuar turmës, Erdogan bëri lutje për dëshmorët dhe shprehu solidaritet me palestinezët.
“Kërkojmë mëshirë për dëshmorët tanë. Viti i ri i sjelltë paqe kombit tonë, të gjithë muslimanëve, Palestinës dhe njerëzimit”, tha ai.
– “Ajo që po ndodh në Gaza është gjenocid”
Bilal Erdogan tha se situata në Gaza nuk është një luftë apo një përplasje midis dy ushtrive, por një pikë kthese që ka ekspozuar rrëzimin moral të rendit global dhe institucioneve ndërkombëtare.
“Ajo që po ndodh në Gaza është një gjenocid në të cilin një popull – gra, fëmijë dhe të moshuar po shkatërrohen qëllimisht dhe sistematikisht”, tha ai duke theksuar se shkatërrimi po kryhet jo vetëm përmes bombave, por edhe përmes urisë, privimit, kushteve të dimrit dhe pengimit të qëllimshëm të ndihmës humanitare.
Ai kritikoi ashpër kryeministrin izraelit, Benjamin Netanyahu, duke thënë: “Zoti ynë, me emrin e Tij Al-Kahhar, e shkatërroftë banditin Netanyahu që qëndron në krye të kësaj mendësie të shthurur”.
– “Për Izraelin, palestinezët për fat të keq nuk konsiderohen njerëz”
Duke theksuar se edhe lufta ka rregulla, Bilal Erdogan tha se Izraeli ka shpërfillur plotësisht ligjin ndërkombëtar, përfshirë Konventat e Gjenevës, të cilat ndalojnë shënjestrimin e civilëve dhe shkatërrimin e infrastrukturës civile.
Ai tha se ndëshkimi kolektiv, shkatërrimi i hapësirave të jetesës dhe uria kujtojnë kapitujt më të errët të historisë, duke e përshkruar sionizmin në formën e tij aktuale si “Nazizëm izraelit”.
Bilal Erdogan shtoi se përgjegjësia sipas ligjit ndërkombëtar u takon edhe atyre që nuk arrijnë të parandalojnë krime të tilla. “Gaza është shndërruar në rrënoja. Ata që shkatërrojnë duhet ta rindërtojnë”, tha ai duke i bërë thirrje Izraelit të paguajë dëmshpërblime lufte dhe kompensim për krimet e luftës.
Ai tha se politika të ngjashme vazhdojnë në Bregun Perëndimor përmes përshkallëzimit të dhunës së kolonëve, duke theksuar se Gaza dhe Bregu Perëndimor janë pjesë e të njëjtit sistem pandëshkueshmërie.
– “Bojkoti është përgjegjësia jonë morale”
Duke e quajtur flamurin turk simbol të drejtësisë dhe përgjegjësisë, Bilal Erdogan kërkoi veprim individual përmes bojkotit. “Shtypja nuk vazhdon vetëm me armë; ajo vazhdon përmes flukseve financiare”, tha ai, duke shtuar se bojkotet janë një deklaratë e qartë e refuzimit të bashkëfajësisë.
Ai tha se ata që u mblodhën në Urën e Gallatës kishin zgjedhur të qëndronin me ndërgjegjen e njerëzimit. Në fjalën e tij përmbyllëse, Bilal Erdogan recitoi vargje nga poema Bayrak e Arif Nihat Asya-s, duke thënë se kombi turk përpiqet të jetë “pëllumbi i paqes”, por do të qëndrojë fort kundër padrejtësisë kur është e nevojshme.