Tunelet e Kudsit shkaktojnë tensione politike dhe frikë për sigurinë e xhamisë Al-Aksa

Gërmimet e vazhdueshme të tuneleve nga Izraeli afër xhamisë Al-Aksa në Kudsin Lindor të pushtuar po ngrenë akuza për motive politike dhe frikë për integritetin strukturor të vendit të shenjtë, sipas ekspertëve dhe imazheve të publikuar së fundmi, raporton Anadolu.
Tunelet kontroverse u filmuan nga Anadolu të hënën, më 29 shtator.
Tunelet, të promovuara si projekte arkeologjike, shihen nga kritikët si një përpjekje për të përforcuar pretendimet historike të Izraelit mbi Kudsin. Megjithatë, këto aktivitete pretendohet se shkelin ligjin ndërkombëtar dhe marrëveshjet e “status quo”-s.
Inaugurimi i fundit i tunelit “Rruga e Pelegrinëve” nga kryeministri izraelit, Benjamin Netanyahu është një nga shumë projekte të tilla në zonë. Këto aktivitete janë intensifikuar mes luftës në Rripin e Gazës dhe rritjes së vizitave nga zyrtarët izraelitë në kompleksin e xhamisë.
Veprimet provokuese, të tilla si ngritja e flamurit izraelit nga një deputet i ekstremit të djathtë brenda Al-Aksas dhe një ministër që bën thirrje për ndërtimin e një tempulli hebre aty kanë nxitur frikën se gërmimet synojnë të minojnë xhaminë, qoftë drejtpërdrejt ose duke shkaktuar dëme strukturore.
“Izraeli po kryen gërmime nën xhaminë Al-Aksa në Kudsin Lindor të pushtuar dhe po shkatërron objekte islame”, deklaroi guvernatori palestinez i Kudsit gushtin e kaluar. Guvernatori tha se videot e shpërndara shfaqën gërmime të paligjshme që po kryheshin nga forcat izraelite.
Ai akuzoi autoritetet izraelite për “shkatërrimin e qëllimshëm të objekteve islame që datojnë që nga periudha Umajade, të cilat shërbejnë si provë e gjallë dhe prova bindëse e pronësisë së ligjshme të muslimanëve mbi vendin”.
Xhamia Al-Aksa është vendi i tretë më i shenjtë në botë për muslimanët. Hebrenjtë e quajnë zonën Mali i Tempullit, duke pretenduar se ishte vendi i dy tempujve hebrenj në kohët e lashta.
Izraeli pushtoi Kudsin Lindor, ku ndodhet Al-Aksa, gjatë Luftës Arabe-Izraelite të vitit 1967. Ajo aneksoi të gjithë qytetin në vitin 1980, një veprim që nuk u njoh kurrë nga bashkësia ndërkombëtare.