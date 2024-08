Turku 51-vjeçar trazon rrjetet sociale, fiton medaljen e argjendtë në Paris

Tifozët e Lojërave Olimpike ‘Paris 2024’ janë trazuar në mediat sociale për shkak të një fotografie të qitësit turk, Yusuf Dikec, duke garuar në garën e përzier me pistoletë ajrore 10 metra.

51-vjeçari dhe partnerja e tij Sevval Ilayda Tarhan fituan medaljen e argjendtë, por ishte qasja jokonvencionale e Dikecit ndaj garës që ka bërë që imazhi i tij të bëhet viral.

Dikec fitoi famë pasi një foto u shpërnda në mediat sociale ku ai konkurronte në një mënyrë jokarakteristike të relaksuar pa pajisjet tipike të qitjes – dhe njërën dorë në xhep.

Shumica e gjuajtësve në Lojërat Olimpike përdorin mbrojtje për veshët kur gjuajnë dhe vendosin syze të specializuara që errësojnë vizionin në njërin sy, në mënyrë që konkurrentët të mos kenë nevojë ta mbajnë të mbyllur dhe nganjëherë kanë lente të lyera për të ndihmuar me shkëlqimin.

“Turqia dërgoi një djalë 51-vjeçar pa lente të specializuara, mbulesë sysh apo mbrojtje veshi dhe siguroi medaljen e argjendtë”, shkroi një përdorues në rrjetin social X – të cilit miliarderi Elon Musk iu përgjigj: “Nice”.

“A dërgoi Turqia një vrasës me pagesë në Lojërat Olimpike?”, shkroi një tjetër.

“Qeveria e Turqisë: Ne kemi një lloj pune tjetër për ju këtë javë”, ishte një tjetër koment.

Dikec është në lojërat e tij të pesta Olimpike, dhe ai dhe partnerja e tij humbën për pak medaljen e artë me rezultatin përfundimtar 16-14.

Fotografia virale vjen pasi koreano-jugorja Kim Ye-ji u quajt “personi më i lezetshëm ndonjëherë” gjatë ngjarjes së saj të xhirimeve.

Qitësja 31-vjeçare me pistoletë fitoi një medalje argjendi të dielën në garën me pistoletë me ajër të 10 metrave për femra, kur përfundoi menjëherë pas bashkatdhetarit Oh Ye-jin.

Por, ishte stili i Kim-it aq sa saktësia e saj që i bëri vërtet përshtypje shikuesve.