Turqi: 11 korriku – Dita Ndërkombëtare e Gje’noc’idit në Sr’ebrenicë

Vendimi i presidentit të Turqisë, Recep Tayyip Erdoğan, për të shënuar 11 korrikun si Ditën Ndërkombëtare të Përkujtimit të Gjenocidit në Srebrenicë është publikuar në Gazetën Zyrtare të këtij vendi.

Në vendimin e nënshkruar nga presidenti turk Recep Tayyip Erdoğan thuhet se gjenocidi në Srebrenicë, të cilin Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë e cilësoi si gjenocidin më të madh në Evropë pas Luftës së Dytë Botërore për shkak të vrasjeve të më shumë se tetë mijë njerëzve në Bosnjë e Hercegovinës, më 11 korrik 1995 la gjurmë të errëta në historinë njerëzore.

Me rezolutën për gjenocidin në Srebrenicë të miratuar nga Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara në seancën e mbajtur më 23 maj të këtij viti, 11 korriku u pranua si Dita Ndërkombëtare e Përkujtimit të Gjenocidit në Srebrenicë në vitin 1995.

Në vendimi theksohet se kjo rezolutë dënon pa rezerva aktet që lavdërojnë të dënuarit para gjykatave ndërkombëtare për krime lufte, krime kundër njerëzimit dhe gjenocid, përfshirë ata që janë përgjegjës për gjenocidin në Srebrenicë si një ngjarje historike, si dhe këshillon shtetet anëtare të zhvillojnë programe të përshtatshme për parandalimin, mohimi, shtrembërimin e gjenocidit dhe ndodhjen e ngjarjeve të ngjashme në të ardhmen.

“Në këtë kontekst, 11 korriku, i cili është pranuar të ngrejë ndërgjegjën në mbarë botën përmes ngjarjeve të veçanta përkujtimore, edukimit dhe aktiviteteve sensibilizuese që do të mbahen në shenjë përkujtimi dhe nderimi të viktimave të gjenocidit në Srebrenicë, në vendin tonë shënohet me qëllim të ndarjes së dhimbjes dhe dënimit të gjenocidit dhe krimeve kundër njerëzimit dhe kjo do të shënohet si ‘Dita Ndërkombëtare e Përkujtimit të Gjenocidit në Srebrenicë në vitin 1995’”, thuhet në vendim dhe shtohet:

“Aktivitetet që do të organizohen në kuadër të shënimit të 11 korrikut, Ditës Ndërkombëtare dhe Përkujtimit të Gjenocidit në Srebrenicë, do të zhvillohen në bashkëpunim me institucionet dhe organizatat publike përkatëse nën koordinimin e Ministrisë së Punëve të Jashtme. do të doja t’ju kërkoja informacion dhe ndihmë në ofrimin e të gjitha llojeve të mbështetjes dhe asistencës së nevojshme nga të gjitha institucionet dhe organizatat publike pa vonesë për të realizuar sa më mirë eventet që do të organizohen në këtë kuadër”. /trt

