Turqia dënon shkatërrimin e varrezës muslimane të periudhës osmane në Greqi – VIDEO

Ministria e Jashtme e Turqisë pret që autoritetet greke të përfundojnë sa më parë hetimin që kanë filluar dhe që të rregullojnë varrezën në formën e mëparshme

Turqia ka dënuar shkatërrimin e një varreze të pakicës muslimane që i përket periudhës osmane në fshatin Horozlu (Petinos) në rajonin Xanthi të Trakisë Perëndimore në Greqi, me arsyen e ndërtimit të një fushe futbolli, transmeton Anadolu Agency (AA).

Në një deklaratë me shkrim nga Ministria e Jashtme turke, dënohet shkatërrimi i varrezës më 16 mars dhe thuhet se “në prani të Greqisë janë kryer përpjekjet e nevojshme në lidhje me aktin çnjerëzor, i cili mësohet se është kryer me urdhër të kryetarit të Bashkisë Bulustra (Avdira)”.

Më tej në deklaratën e ministrisë turke theksohet se nga autoritetet greke të cilat u janë përgjigjur pozitivisht iniciativave të Turqisë, pritet që duke treguar ndjeshmërinë e nevojshme të përfundojnë sa më parë hetimin që kanë filluar dhe që të rregullojnë varrezën në formën e mëparshme. /aa