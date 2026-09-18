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Turqia dënon sulmin terrorist pranë një xhamie në veriperëndim të Pakistanit

Turqia ka dënuar një sulm terrorist pranë një xhamie në veriperëndim të Pakistanit, ku u vranë të paktën 21 persona dhe u plagosën mbi 80 të tjerë, transmeton Anadolu.

“Dënojmë sulmin terrorist të kryer gjatë namazit të xhumasë pranë një xhamie në qytetin Kohat, në provincën Khyber Pakhtunkhwa të Pakistanit”, tha Ministria e Punëve të Jashtme e Turqisë.

“I lutemi Allahut që t’i mëshirojë ata që humbën jetën në këtë sulm të urryer terrorist dhe i shprehim ngushëllimet tona popullit të Pakistanit”, shtoi ministria.

Sipas mediave lokale, të paktën 21 persona, përfshirë pesë civilë dhe 16 oficerë policie, u vranë dhe mbi 70 të tjerë u plagosën në një sulm vetëvrasës me bombë që kishte në shënjestër një kompleks policor në veriperëndim të Pakistanit gjatë namazit të xhumasë.

Një zyrtar policer tha se viktimat u shkaktuan kur një automjet i mbushur me eksploziv u përplas në portën e kompleksit Old Police Lines në qarkun Kohat të provincës Khyber Pakhtunkhwa, tha një zyrtar i lartë policor.

Policia tha se në shpërthim u vranë gjithashtu gjashtë “terroristë”, përfshirë një sulmues vetëvrasës. Policia tha se një operacion për pastrimin e zonës ishte në vazhdim.

Shpërthimi la një krater jashtë xhamisë në kompleksin policor.

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