Turqia dhe Hungaria nënshkruajnë marrëveshje të shumta “për të forcuar lidhjet”

Turqia dhe Hungaria nënshkruan sot marrëveshje në shumë fusha, përfshirë aviacionin, sigurinë, teknologjinë, kulturën dhe arsimin, për të forcuar marrëdhëniet dypalëshe, tha presidenti turk, Recep Tayyip Erdogan, raporton Anadolu.
Duke folur në një konferencë të përbashkët për shtyp me kryeministrin hungarez Viktor Orban në Stamboll, Erdogan tha se të dy vendet janë pranë arritjes së objektivit prej 6 miliardë dollarësh të vëllimit tregtar.
“Ne kemi zbatuar 28 veprime të përbashkëta dhe kemi ndarë burime për projekte të përbashkëta” në vitin 2025, i cili është shpallur Viti i Shkencës dhe Inovacionit Turqi–Hungari, shtoi Erdogan.
Konferenca për shtyp u mbajt pas takimit të liderëve. Orban po zhvillon një vizitë në Turqi për të marrë pjesë në Mbledhjen e 7-të të Këshillit të Bashkëpunimit Strategjik të Nivelit të Lartë Turqi–Hungari.