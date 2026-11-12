Turqia i dënon deklaratat izraelite kundër presidentit Erdogan si “shpifje të ulëta dhe të pacipa”

Turqia ka dënuar të mërkurën deklaratat e Ministrisë së Jashtme të Izraelit drejtuar presidentit Recep Tayyip Erdogan, duke i cilësuar ato si “shpifje të ulëta dhe të pacipa” që synojnë të fshehin të vërtetën, transmeton Anadolu.
“Shpifjet e ulëta dhe të pacipa të Ministrisë së Jashtme të Izraelit, të drejtuara kundër presidentit tonë të nderuar, përbëjnë një tjetër shembull të përpjekjeve të kota të autoriteteve izraelite për të fshehur të vërtetën”, thuhet në një deklaratë zyrtare të Ministrisë së Jashtme të Turqisë.
Në deklaratë theksohet se Erdogan, gjatë fjalimit të tij hapës në Samitin e Liderëve të Konferencës së OKB-së për Ndryshimet Klimatike (COP31), të organizuar nga Turqia, edhe një herë ka vënë në qendër të vëmendjes ndërkombëtare politikat sistematike shtypëse të Izraelit, duke shprehur ndjenja dhe qëndrime që pasqyrojnë ndërgjegjen e përbashkët të njerëzimit.
“Turqia do të vazhdojë të qëndrojë përkrah të gjithë atyre që shtypen nga politikat agresive të Izraelit, veçanërisht palestinezëve”, shtoi ministria.