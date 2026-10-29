Turqia i hedh poshtë pretendimet për ndërhyrje në zgjedhjet në Izrael

Turqia të enjten hodhi poshtë pretendimet në disa media ndërkombëtare dhe në rrjetet sociale se ka ndërhyrë në zgjedhjet e fundit në Izrael, duke i cilësuar ato si “krejtësisht të pabazuara”, transmeton Anadolu.
“Këto pretendime janë pjesë e një fushate të qëllimshme dhe të hapur dezinformimi, që synon manipulimin e opinionit publik”, tha Qendra për Luftimin e Dezinformimit e Drejtorisë së Komunikimeve në platformën turke NSosyal.
Qendra u bëri thirrje qytetarëve të mos u besojnë këtyre raportimeve dhe pretendimeve të rreme, të cilat synojnë t’i mashtrojnë.
Deklarata vjen në një kohë kur Izraeli ende nuk ka një shumicë të qartë parlamentare për formimin e qeverisë, pas zgjedhjeve të së martës.
Deri të enjten, kur ishin numëruar 95 për qind e votave, blloku i kryeministrit Benjamin Netanyahu kishte siguruar 53 vende në Knesset, parlamentin me 120 vende, ndërsa blloku opozitar “Ndryshimi” kishte 48 vende dhe partitë arabe 19.
Asnjëri prej dy blloqeve kryesore nuk e ka arritur pragun prej 61 vendesh të nevojshme për formimin e qeverisë.