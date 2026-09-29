Turqia lanson platformën kombëtare të AI-së, EVREN, për të forcuar industrinë e mbrojtjes

Turqia ka lansuar platformën e saj kombëtare të inteligjencës artificiale (AI), EVREN, me qëllim forcimin e industrisë së mbrojtjes së vendit.
Sipas një deklarate të së dielës nga Presidenca e Industrive të Mbrojtjes, EVREN u shërben një game të gjerë përdoruesish – nga firmat e industrisë së mbrojtjes dhe kompanitë teknologjike deri te akademikët, sipërmarrësit dhe studentët – duke bashkuar në një platformë të vetme të dhënat, modelet e AI-së dhe fuqinë kompjuterike me performancë të lartë.
Siç theksohet më tej, të dhënat e kërkesave (prompts), përgjigjeve dhe përdorimit në platformë përpunohen në infrastrukturë GPU me performancë të lartë që ndodhet në Turqi, duke parandaluar kështu transferimin e të dhënave të ndjeshme te shërbimet “cloud” jashtë vendit.
Mediat vënë në pah se EVREN ka arritur në 7,500 përdorues aktivë brenda një periudhe të shkurtër dhe synon të kontribuojë në zhvillimin e ekosistemit të AI-së në Turqi, si dhe në përpjekjet në kuadër të Planit të Veprimit për Inteligjencën Artificiale.
Platforma do të zhvillohet më tej me modele të mëdha gjuhësore, imazhi dhe audioje të zhvilluara në vend, ndërsa infrastruktura e saj kompjuterike do të forcohet përmes një qasjeje të shpërndarë për menaxhimin e GPU-ve.