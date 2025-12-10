Turqia në OKB: Gaza është një “thirrje zgjimi” për parandalimin global të gjenocidit

Përfaqësuesja e Turqisë në OKB, Gulsah Cumurcu Kader, paralajmëroi se komuniteti ndërkombëtar po dëshmon “mizori të rënda që mund të përbëjnë gjenocid”, duke thënë se situata në Gaza duhet të shërbejë si një kujtesë urgjente për domosdoshmërinë e parandalimit.
Duke folur në një takim të nivelit të lartë me rastin e 10-vjetorit të Ditës Ndërkombëtare të Përkujtimit dhe Dinjitetit të Viktimave të Gjenocidit, ajo tha se megjithëse premtimi “kurrë më” pas Holokaustit mbetet në ndërgjegjen kolektive, bota sot po përballet sërish me mizori të rënda.
Kader theksoi se Gaza është bërë “një kujtesë e zymtë dhe një thirrje zgjimi”, duke nënvizuar rëndësinë që mësimet tragjike të së kaluarës të udhëheqin veprimet e sotme. Ajo rikujtoi se Konventa e vitit 1948 për Gjenocidin e përcakton qartë këtë krim dhe se vetëm një gjykatë kompetente mund të vendosë nëse ai është kryer.
Ajo u bëri thirrje shteteve të mos e përdorin termin “gjenocid” për arsye politike, duke paralajmëruar për rritjen globale të racizmit, ksenofobisë, islamofobisë dhe intolerancës.
“Për shkeljet e rënda të së drejtës ndërkombëtare, si ato që kemi parë në Gaza, nuk duhet të ketë pandëshkueshmëri,” tha ajo, duke shtuar se llogaridhënia është çelësi i parandalimit.
Kader gjithashtu nënvizoi rëndësinë e "sinjaleve të hershme paralajmëruese" dhe koordinimit më të fortë brenda sistemit të OKB-së për të mbajtur gjallë premtimin "kurrë më".