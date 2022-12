“Turqia nuk do të lejojë ekzistencën dhe aktivitetet e asnjë grupi terrorist në rajon”

Turqia nuk do të lejojë ekzistencën dhe aktivitetet e asnjë grupi terrorist në rajonin e saj, tha sot Këshilli i Sigurisë Kombëtare të vendit, transmeton Anadolu Agency (AA).

Në një deklaratë të lëshuar pas mbledhjes mbi triorëshe të Këshillit të Sigurisë Kombëtare nën kryesimin e presidentit Recep Tayyip Erdoğan në kryeqytetin Ankara, Këshilli tha: “Ekzistenca dhe veprimtaria e asnjë grupi terrorist nuk do të lejohet në rajonin tonë, dhe çdo hap i nevojshëm do të merret me vendosmëri në këtë drejtim”.

Operacionet kundër terrorizmit dhe suksesi i tyre brenda dhe jashtë vendit, si dhe masat shtesë u diskutuan gjatë mbledhjes së Këshillit, thuhet në deklaratë.

Këshilli thekson gjithashtu se Ankaraja pret që Greqia, “e cila është indiferente ndaj propozimeve të dialogut”, t’u japë fund aktiviteteve të saj të armatosjes së ishujve të Egjeut që kanë status joushtarak.

Duke përshëndetur pranimin e Republikës Turke të Qipros Veriore (TRNC) si anëtare vëzhguese në Organizatën e Shteteve Turke, Këshilli tha se pret hapa të ngjashëm nga vende dhe organizata të tjera ndërkombëtare.