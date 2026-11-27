Arabët kërkojnë alternativa ndaj varësisë absolute nga mbrojtja amerikane
Kur raketat iraniane goditën kompleksin industrial Ras Laffan më 18 dhe 19 mars, dy nga 14 njësitë e lëngëzimit të gazit të Katarit dolën jashtë funksionit.
Sipas drejtuesit të QatarEnergy, riparimet mund të zgjasin nga tre deri në pesë vjet, ndërsa dëmi ekonomik mund të arrijë në 20 miliardë dollarë të ardhura në vit.
Sulmi kishte një domethënie edhe më të madhe politike. Katari strehon Al Udeid, bazën më të madhe ushtarake amerikane në Lindjen e Mesme, dhe gëzon një garanci presidenciale për mbrojtjen nga Uashingtoni.
Megjithatë, kjo nuk e pengoi Iranin të godiste territorin e tij dhe të dëmtonte edhe qendrën e operacioneve ajrore të bazës.
Tetë muaj më vonë, më 13 nëntor, emiri i Katarit, Tamim bin Hamad Al Thani, udhëtoi drejt Stambollit, ku nënshkroi me presidentin turk Recep Tayyip Erdogan një marrëveshje për mbrojtje të ndërsjellë.
Dokumenti parashikon një qëndrim të përbashkët ndaj çdo sulmi të armatosur kundër njërit prej dy vendeve. Ky zhvillim është pjesë e një strategjie më të gjerë të Ankarasë.
Që nga gushti, Turqia ka ndërmarrë tri nisma të rëndësishme sigurie në rajon, përfshirë marrëveshjen e Mekës me Arabinë Saudite dhe Pakistanin, si dhe marrëveshjen me Katarin, Pakistanin dhe Indonezinë.
Pyetja që shtrohet është nëse Turqia po përpiqet të zëvendësojë SHBA-në si garantuese të sigurisë së Gjirit apo thjesht po u ofron vendeve të rajonit një alternativë rezervë.
Interpretimin e parë e mbështesin analistë të Fondacionit për Mbrojtjen e Demokracive, të cilët i shohin marrëveshjet turke si përpjekje të Ankarasë për të marrë udhëheqjen rajonale nga Uashingtoni.
Ankaraja ka një prani të konsoliduar ushtarake në Katar. Trupat turke janë vendosur atje që prej vitit 2015, ndërsa baza Khalid bin Walid, e hapur në vitin 2019, mund të strehojë deri në 5.000 ushtarë.
Edhe Marrëveshja e Mekës ka kaluar përtej deklaratave politike, duke parashikuar masa të përbashkëta parandaluese ndaj kërcënimeve të jashtme. Pakënaqësia e vendeve të Gjirit ndaj garancive amerikane është një faktor i rëndësishëm.
Revista Time, duke cituar zyrtarë rajonalë, raportoi se disa qeveri të Gjirit kanë humbur besimin te mbrojtja amerikane, pasi Uashingtoni u përfshi në një luftë përkrah Izraelit, pavarësisht kundërshtimeve të tyre, dhe më pas u përpoq të menaxhonte pasojat.
Në korrik, Allison Minor dhe Alina Romanowski të Këshillit Atlantik paralajmëruan se, nëse Uashingtoni nuk do të përcaktonte një rol të ri, partnerët e tij do të ndërtonin një sistem sigurie të aftë të funksiononte edhe pa mbështetjen amerikane.
Në fakt, ndryshimi më i rëndësishëm lidhet me rishpërndarjen graduale të përgjegjësive të sigurisë në Lindjen e Mesme. SHBA-ja po orienton gjithnjë e më shumë vëmendjen dhe burimet strategjike drejt Azisë Lindore, ku përballet me sfidën e Kinës, dhe Hemisferës Perëndimore.
Kjo nuk nënkupton një tërheqje të menjëhershme apo braktisjen e aleatëve arabë, por një ndryshim të prioriteteve amerikane, që po krijon hapësirë për aktorë të tjerë rajonalë.
Në këtë realitet të ri, Turqia po fiton një rol gjithnjë e më parësor. Me kapacitetet e saj ushtarake, praninë e drejtpërdrejtë në Katar, industrinë e zhvilluar të mbrojtjes dhe marrëdhëniet politike me monarkitë arabe, Ankaraja po shndërrohet në një prej partnerëve kryesorë të sigurisë për vendet e Gjirit.
Marrëveshjet e fundit nuk janë thjesht dokumente diplomatike, por pjesë e përpjekjes për të ndërtuar një arkitekturë të re rajonale, në të cilën Turqia të ketë peshë më të madhe ushtarake dhe politike.
Edhe deklaratat nga SHBA-ja duket se e konfirmojnë këtë prirje. Në Forumin e Sigurisë Globale në Doha, në tetor, ambasadori amerikan në Turqi, Tom Barrack, deklaroi se zgjidhja e konflikteve të milicive në Lindjen e Mesme nuk është më përgjegjësi e Amerikës dhe se SHBA-ja nuk mund të vazhdojë të jetë garantuese e rendit botëror si gjatë tetë dekadave të fundit.
Në këtë këndvështrim, zgjerimi i rolit turk mund të shihet jo vetëm si sfidë ndaj Uashingtonit, por edhe si pasojë e rishikimit të angazhimeve amerikane në rajon.
Më 19 nëntor, Ministria turke e Mbrojtjes sqaroi se marrëveshja me Katarin nuk krijon detyrim automatik për dërgimin e trupave dhe se çdo ndërhyrje do të kërkojë një kërkesë konkrete dhe dakordësi mes palëve. Ankaraja theksoi se angazhimet e saj në NATO mbeten të paprekura.
Vendet e Gjirit nuk duan të varen më nga një mbrojtës i vetëm. Arabia Saudite po thellon bashkëpunimin ushtarak me Pakistanin, ndërsa Emiratet e Bashkuara Arabe kanë forcuar marrëdhëniet e mbrojtjes me Indinë. Turqia po bëhet një tjetër shtyllë e këtij sistemi shumëpalësh.
Sipas Ali Bakir, të Universitetit të Katarit, afrimi me partnerë të rinj nuk nënkupton braktisjen e aleancës amerikane, por kapërcimin e varësisë pothuajse totale prej saj.
Në këtë proces, Katari siguron një partner ushtarak me prani të drejtpërdrejtë në territorin e tij, ndërsa Turqia zgjeron ndikimin dhe fiton një pozicion më të rëndësishëm në arkitekturën e sigurisë së Lindjes së Mesme.
Turqia nuk e ka zëvendësuar ende Amerikën, por po përgatitet të mbushë një pjesë të hapësirës që kjo e fundit po lë gradualisht bosh. Për Ankaranë, kjo është një mundësi për të shndërruar fuqinë ushtarake në ndikim gjeopolitik. \tesheshi