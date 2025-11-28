Turqia prezanton dronin e ri kamikazë me krahë të fiksuar

Në industrinë turke të mbrojtjes po shtohen mjete dhe koncepte të reja në fushën e dronëve dhe përdorimeve të tyre, raporton Anadolu.
SkyDagger, kompani që nisi vitin e kaluar prodhimin e dronëve kamikazë FPV – të cilët përdoren me syze ose ekran, duke dhënë ndjesinë sikur fluturon nga brenda dronit – ka krijuar një familje produktesh me madhësi të ndryshme dhe tani ka zgjeruar gamën duke shtuar edhe një zgjidhje me krahë fiks.
Drejtori i Përgjithshëm i kompanisë së mbrojtjes Baykar, Haluk Bayraktar, në një postim në platformën NSosyal, prezantoi dronin e ri kamikazë të Turqisë, SKYDAGGER TOYCA 05.
Në videon e postimit, droni SKYDAGGER TOYCA 05 me krahë fiks, i lëshuar nga katapulti, tërhoqi vëmendjen me manovrat agresive.
SKYDAGGER TOYCA 05 do të operojë me këto karakteristika: rreze veprimi 70 kilometra, kokë luftimi shpërthyese 5 kilogramë, komunikim “mesh” për fluturim në tufë, mbrojtje kundër ndërhyrjeve (anti-jamming), si dhe fluturim FPV ose plotësisht autonom.
Skydagger zotëron kapacitet prodhimi prej mbi 30 mijë dronësh me krahë fiks në vit.
Skydagger publikoi gjithashtu pamje nga një test i rëndësishëm për industrinë turke të mbrojtjes, që lidhet me konceptin e lëshimit nga ajri.
Në test, droni Bayraktar KALKAN – një dron me ngritje dhe ulje vertikale i zhvilluar nga Baykar – lëshoi me sukses dronin kamikazë Skydagger 7 FPV.
Kështu, dy sisteme të ndryshme të dronëve kryen një operacion të integruar.
Bayraktar Kalkan përdoret për detyra zbulimi, vrojtimi dhe inteligjence, por gjithashtu shërben edhe si platformë për lëshimin nga ajri të municioneve të vogla ose dronëve kamikazë, si në testin e përmendur. Kjo rrit ndjeshëm rrezen dhe kohëzgjatjen e misionit të dronit të lëshuar.