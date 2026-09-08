Turqia, reagim zemërak ndaj funeralit të Ratko Mlladiçit

Për Ankaranë, e papajtueshme nderimi i një krimineli lufte
Turqia të martën dënoi me forcë funeralin e Ratko Mlladiçit, i njohur si ndryshe si “kasapi i Bosnjes ” për rolin e tij në gjenocidin kundër boshnjakëve, duke e quajtur atë “të papranueshëm”, raportoi Anadolu.
“Është e papranueshme që funerali i Ratko Mlladiçit, i cili është dënuar përfundimisht nga gjykatat ndërkombëtare për gjenocid, krime kundër njerëzimit dhe krime lufte, po shfrytëzohet në një mënyrë që përfaqëson një mohim të krimeve të rënda të kryera dhe vuajtjeve njerëzore të përjetuara”, tha zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme Oncu Keceli.
“Refuzimi i vendimeve përkatëse të gjykatave ose përpjekja për të portretizuar autorët e dënuar si heronj thellon dhimbjen e viktimave dhe familjeve të tyre, ndërsa dëmton përpjekjet e gjata për të promovuar paqen dhe pajtimin në rajon”, shtoi Keceli.
Ai nënvizoi nevojën që Ballkani të mësojë nga e kaluara dhe të punojë së bashku për të ndërtuar një të ardhme paqësore, të begatë dhe të përbashkët, duke i bërë homazh atyre që humbën jetën gjatë luftës në Bosnjë.
Ai i bëri homazh të gjitha viktimave të pafajshme të konfliktit, me theks të veçantë tek ata që u vranë në gjenocidin e Srebrenicës, dhe shprehu solidaritet me familjet e tyre. /tesheshi