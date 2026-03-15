Turqia shënon Ditën kundër Islamofobisë, përkujton viktimat e sulmit në Christchurch të 2019

Türkiye të shtunën shënoi Ditën Ndërkombëtare për Luftën kundër Islamofobisë, duke përkujtuar viktimat e sulmeve ndaj xhamive në Christchurch në vitin 2019 dhe duke bërë thirrje për veprime më të forta globale kundër intolerancës dhe diskriminimit ndaj myslimanëve.
Në një deklaratë të publikuar në platformën turke të mediave sociale NSosyal, Ministria e Jashtme e Türkiyes tha se po përkujtohet përvjetori i shtatë i sulmit terrorist të 15 marsit 2019 në Christchurch, Zelandë e Re, duke nderuar viktimat.
51 persona u vranë dhe 40 të tjerë u plagosën në xhaminë Al Noor dhe Qendrën Islame Linwood, në atë që konsiderohet si sulmi më vdekjeprurës me armë zjarri në historinë e Zelandës së Re.
Ministria rikujtoi se 51 persona, përfshirë edhe një shtetas turk, humbën jetën në sulmin ndaj dy xhamive në Christchurch, duke e cilësuar ngjarjen si një akt të urryer terrorizmi.
“Në përvjetorin e shtatë të sulmit të neveritshëm terrorist që ndodhi më 15 mars 2019 në Christchurch, përkujtojmë me respekt 51 personat që humbën jetën, përfshirë një nga shtetasit tanë, dhe lutemi që Zoti të ketë mëshirë për ta”, thuhet në deklaratë.
Ministria theksoi se komuniteti ndërkombëtar duhet të mbajë një qëndrim të vendosur dhe të bashkuar kundër intolerancës, diskriminimit dhe dhunës që synojnë myslimanët në mbarë botën.
Ajo shtoi se Dita Ndërkombëtare për Luftën kundër Islamofobisë, që shënohet më 15 mars, shërben gjithashtu si një kujtesë për përgjegjësinë e përbashkët për të përballur krimet që cenojnë dinjitetin njerëzor.
Sipas deklaratës, Türkiye do të vazhdojë të kontribuojë në bashkëpunimin ndërkombëtar në luftën kundër të gjitha formave të racizmit dhe diskriminimit.
Asambleja e Përgjithshme e OKB-së miratoi me konsensus në vitin 2022 një rezolutë që shpall 15 marsin si Ditën Ndërkombëtare për Luftën kundër Islamofobisë.