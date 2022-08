Turqia, Suedia dhe Finlanda do të takohen më 26 gusht nën mekanizëm të përbashkët

Duke folur para gazetarëve në ditën e fundit të Konferencës së 13-të të Ambasadorëve në Ankara, Çavuşoğlu tha se Suedia dhe Finlanda ende nuk i kanë përmbushur angazhimet e tyre që burojnë nga memorandumi i përbashkët

Pasi Suedia dhe Finlanda ranë dakord të bashkëpunojnë në luftën e Turqisë kundër terrorizmit, tri vendet do të takohen më 26 gusht si pjesë e një mekanizmi të përbashkët të përhershëm sipas memorandumit trepalësh të nënshkruar në samitin e NATO-s në Madrid në qershor, njoftoi ministri i Jashtëm turk Mevlüt Çavuşoğlu, raporton Anadolu Agency (AA).

Duke folur para gazetarëve në ditën e fundit të Konferencës së 13-të të Ambasadorëve në Ankara, Çavuşoğlu tha se Suedia dhe Finlanda ende nuk i kanë përmbushur angazhimet e tyre që burojnë nga memorandumi dhe se ata ende nuk kanë ndërmarrë ndonjë hap solid në lidhje me kërkesat e Turqisë për ekstradimin e terroristëve.

Në lidhje me procesin e normalizimit me Armeninë dhe lidhjet me Azerbajxhanin, Çavuşoğlu tha se Turqia po bën gjithçka në këtë proces shumë hapur dhe në mënyrë transparente.

Ai i bëri thirrje Armenisë që t’i japë fund “taktikave të prolongimit” dhe kërkoi sinqeritet nga Jerevani.

Kryediplomati turk komentoi gjithashtu marrëdhëniet me BE-në dhe synimin e vendit të tij për t’u bashkuar me bllokun, duke thënë se BE-ja do të kishte qenë një aktor global nëse do të kishte pranuar aspiratën e Turqisë për anëtarësim dhe do të kishte ndërmarrë së bashku hapat e fundit të Ankarasë.

Lidhur me marrëdhëniet me Greqinë, Çavuşoğlu kujtoi komentet e ministrit turk të Mbrojtjes Kombëtare Hulusi Akar, si dhe nevojën e hapave të ndërtimit të besimit.

Duke thënë se as ministri grek i mbrojtjes dhe as palët e tjera përkatëse nuk e kanë vizituar ende Turqinë prej vitesh, Çavuşoğlu tha se bisedimet eksploruese do të ndodhin për ca kohë dhe se Turqia po tregon vullnet, por jo edhe Greqia.

Ai tha se problemet midis dy vendeve fqinje duhet të trajtohen nga një pikë “shumë gjithëpërfshirëse”.

Duke iu përgjigjur një pyetjeje mbi një operacion të mundshëm në veri të Sirisë për të eliminuar terroristët, Çavuşoğlu kujtoi se operacionet antiterroriste të Turqisë jashtë vendit janë vetëm për të pastruar rajonin nga terroristët. /aa