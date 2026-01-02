Turqia vendos rekord të të gjithë kohërave në prodhimin e peshkut në vitin 2025

Ministri turk i Bujqësisë dhe Pylltarisë, Ibrahim Yumakli ka bërë të ditur se prodhimi i peshkut në Turqi arriti rekord prej 1.02 milion tonë në vitin 2025, duke shënuar nivelin më të lartë në historinë e vendit.
Duke folur për Anadolu gjatë një takimi me peshkatarët në ditën e fundit të vitit 2025 në lagjen Sariyer të Stambollit, Yumakli tha se sistemi i kuotave i vendosur në planifikimin e prodhimi ka rezultuar shumë efektiv.
“Prodhimi i peshkut në Turqi arriti në 1.02 milion tonë në vitin 2025, duke thyer rekord të të gjitha kohërave në historinë e Republikës. Kjo është vërtet shifër e madhe masive”, tha Yumakli.
– Eksportet e peshkimit afër 2 miliardë dollarë
Duke theksuar kontributin e sektorit në ekonominë kombëtare, Yumakli tha se eksportet e peshkimit kanë arritur gati 2 miliardë dollarë, duke e quajtur atë moment të rëndësishëm për një vend të rrethuar nga detet në tre anë.
“Ndryshimi i klimës ka prekur të gjithë sektorët, përfshirë peshkimin, përmes rritjes së temperaturave të detit dhe ndryshimeve në rrugët e migrimit të peshqve. Nganjëherë, kjo e bëri vitin sfidues, nganjëherë më të lehtë. Por, në përgjithësi, e përfunduam vitin 2025 pa incidente të mëdha”, tha ai.
Sipas të dhënave paraprake të ministrisë, rreth 400 mijë tonë prodhim total erdhi nga peshkimi i kapur, ndërsa 600 mijë tonë u gjeneruan përmes akuakulturës. Shifrat përfundimtare pritet të publikohen nga Instituti Turk i Statistikave në muajin qershor.
– Ekuilibri midis ruajtjes dhe përdorimit
Më tej, Yumakli theksoi rëndësinë e ruajtjes së një ekuilibri midis ruajtjes dhe shfrytëzimit, duke falënderuar peshkatarët dhe fermerët e kësaj fushe për respektimin e rregullave të qëndrueshmërisë.
Ai gjithashtu theksoi se prodhimi i sardeleve i tejkaloi pritjet, duke arritur në 245 mijë tonë në vitin 2025.
“Viti 2025 ishte një vit në të cilin sektori ynë i peshkimit dha kontribut shumë të rëndësishëm në ekonominë e Turqisë. Ishte një vit rekord për prodhimin si në peshkimin e kapur ashtu edhe në akuakulturë”, tha Yumakli.
Duke shprehur shpresë për sukses të vazhdueshëm, ministri turk tha se ministria e tij do të vazhdojë të punojë në koordinim të ngushtë me sektorin e peshkimit për të siguruar performancë të ngjashme në vitin 2026, duke u uruar të gjithë palëve të interesuara një vit të ri produktiv, të sigurt dhe të begatë.