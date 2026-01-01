Turqia zotohet të bllokojë aktivitetet terroriste dhe veprimet e njëanshme në rajon

Ministri i Mbrojtjes Kombëtare i Turqisë, Yasar Guler, tha të mërkurën se asnjë organizatë terroriste, përfshirë PKK-në, YPG-në dhe SDF-në, nuk do të lejohet të zhvillojë aktivitetet e saj në rajon, raporton Anadolu.
“Qëndrimi i shtetit tonë është i qartë: Asnjë organizatë terroriste, veçanërisht PKK/YPG/SDF, nuk do të lejohet të vazhdojë aktivitetet e saj apo të vendosë ndonjë realitet të ri në terren”, tha Guler gjatë një vizite në Komandën e Shkollës së Artilerisë dhe Raketave në rrethin Polatli, pranë kryeqytetit Ankara, në prag të Vitit të Ri, së bashku me zyrtarë të lartë ushtarakë.
Guler theksoi se Turqia ka “kufizuar ndjeshëm lëvizshmërinë” e grupeve terroriste si brenda vendit, ashtu edhe përtej kufijve, përmes operacioneve efektive gjatë vitit 2025, duke dobësuar gjithashtu aftësitë e tyre për strehim, logjistikë dhe burime njerëzore.
“Këto arritje kanë hedhur themelet për nisjen e objektivit ‘Turqi pa terrorizëm’”, tha ai.
“Kjo fazë në të cilën kemi arritur është rezultat i një lufte të fituar me një kosto të madhe. Pa dyshim, arkitektët kryesorë të këtij suksesi janë, para së gjithash, dëshmorët tanë të nderuar dhe veteranët tanë heroikë, si dhe të gjithë anëtarët e çmuar të Forcave të Armatosura Turke”, shtoi ministri.
Ai theksoi se Turqia do të vazhdojë përpjekjet kundër terrorizmit “me maturi dhe përgjegjësi”, në koordinim me institucionet dhe në dialog të ngushtë me administratën siriane, duke bërë thirrje që SDF-ja të përmbushë detyrimet e saj sipas marrëveshjes së 10 marsit.
Guler paralajmëroi gjithashtu kundër veprimeve të njëanshme në Qipro, Egje dhe Mesdheun Lindor.
“Vendosmëria dhe aftësia jonë për të mbrojtur të drejtat tona mbeten të patundura. Asnjë hap dhe asnjë fakt i kryer ‘pavarësisht Turqisë’ nuk do të lejohet”, tha ai.
Ministri theksoi se Turqia, si mbështetëse e fortë e së drejtës ndërkombëtare, luan një rol konstruktiv në përpjekjet për paqe globale dhe rajonale, dhe se Forcat e Armatosura Turke vazhdojnë të kontribuojnë në misione sigurie në disa vende, nga Azerbajxhani në Libi dhe Somali.
“Ne veprojmë si një forcë stabilizuese kudo që jemi të pranishëm”, shtoi ai.
– Marrëveshja e 10 marsit
Më 10 mars, presidenca siriane njoftoi nënshkrimin e një marrëveshjeje për integrimin e SDF-së në institucionet shtetërore, duke rikonfirmuar unitetin territorial të vendit dhe duke refuzuar çdo përpjekje për ndarje.
SDF-ja dominohet nga grupi terrorist YPG, dega siriane e PKK-së.
Autoritetet siriane thonë se në muajt pas 10 marsit, SDF-ja nuk ka treguar përpjekje për të përmbushur kushtet e marrëveshjes.
Zyrtarë në Turqinë fqinje kanë theksuar gjithashtu se SDF-ja duhet të respektojë marrëveshjen, duke paralajmëruar se çdo problem sigurie në Siri ndikon edhe në Turqi.
Qeveria siriane ka intensifikuar përpjekjet e sigurisë që nga rrëzimi i regjimit shumëvjeçar të Bashar al-Asadit në dhjetor 2024.