Turqishtja do të mësohet në një nga gjimnazet më të vjetra dhe rrënjësore të Serbisë

Në Gjimnazin Filologjik të Beogradit, një nga gjimnazet më të vjetra dhe rrënjësore në Serbi, do të mësohet turqishtja.

Një protokoll bashkëpunimi u nënshkrua midis Institutit Yunus Emre (YEE) Beograd dhe Gjimnazit Filologjik të Beogradit, një nga shkollat ​​më të vjetra në Serbi, lidhur me përfshirjen e gjuhës turke në programin arsimor si lëndë me zgjedhje.

Në kuadër të fushëveprimit të protokollit, do të organizohen aktivitete kulturore si konferenca, seminare, punëtori përkthimi si dhe ekspozita të ndryshme në fushën e kulturës dhe artit në gjuhën turke.

Drejtoresha e Institutit Yunus Emre në Beograd, Aysenur Kandemir, në ceremoninë e nënshkrimit të mbajtur në Beograd, kryeqytetin e Serbisë tha se kurset e gjuhës janë të rëndësishme për promovimin e kulturës turke dhe njohjen e kulturave të ndryshme në këtë vend.

Edhe Drejtoresha e Gjimnazit Filologjik të Beogradit, Dragana Cecez Iljukic deklaroi se turqishtja do të mësohet si gjuha e 15-të e huaj në këtë gjimnaz dhe shprehu kënaqësinë e saj që nxënësit do të njihen me një gjuhë dhe kulturë të re.

Bëhet e ditur se mësimet ballë për ballë (në klasë) do të fillojnë javën e ardhshme në gjimnaz, ku kërkesa për gjuhën turke është e madhe. /trt