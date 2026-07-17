Tymi i zjarrit në Kanada hedh hije mbi finalen e Kupës së Botës Spanjë-Argjentinë

Tymi që shkon në jug nga zjarret masive në Kanada ka çuar në përkeqësim të cilësisë së ajrit në pjesë të verilindjes së SHBA-së, duke ngritur shqetësime shëndetësore përpara finales së Kupës së Botës FIFA 2026 të dielën mes Spanjës dhe Argjentinës në stadiumin “MetLife” në New Jersey, transmeton Anadolu.
Autoritetet në New York dhe New Jersey lëshuan këshilla për cilësinë e ajrit të enjten pasi tymi nga qindra zjarre aktive, shumë të djegura në Ontario, u përhap në të gjithë rajonin. Zyrtarët thanë se një kube e nxehtësisë mbi zonë ka bllokuar grimcat e imëta afër tokës, duke parandaluar shpërndarjen e tymit dhe përkeqësimin e cilësisë së ajrit.
Departamenti i Shëndetësisë i qytetit të New Yorkut u bëri thirrje banorëve të kufizojnë kohën jashtë, të shmangin aktivitetin e rëndë fizik dhe të marrin masa paraprake shtesë për fëmijët, të moshuarit dhe njerëzit me probleme të frymëmarrjes. Qyteti ka shpërndarë gjithashtu maska KN95 në biblioteka, stacione policie dhe stacione zjarri.
Shqetësimet për cilësinë e ajrit kanë tërhequr vëmendje të veçantë sepse stadiumi “MetLife”, ku do të luhet finalja, është një vend i hapur pa çati, duke i lënë lojtarët dhe turmën të ekspozuar drejtpërdrejt ndaj kushteve të jashtme.
Ekspertët shëndetësorë paralajmëruan se ekspozimi i zgjatur ndaj tymit të zjarrit mund të përbëjë rreziqe serioze për shëndetin. Disa specialistë kanë krahasuar një ditë të plotë ekspozimi në kushte të rënda tymi me pirjen e rreth 10 cigareve, megjithëse efektet shëndetësore ndryshojnë në varësi të niveleve të ndotjes dhe kohëzgjatjes së ekspozimit.
As FIFA dhe as autoritetet lokale nuk kanë njoftuar ndonjë plan për të shtyrë ose anuluar ndeshjen. Parashikimet e motit tregojnë se reshjet e pritura gjatë fundjavës mund të përmirësojnë cilësinë e ajrit përpara fillimit të së dielës, por zyrtarët vazhdojnë të monitorojnë nga afër kushtet.