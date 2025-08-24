Tymi ngrihet lart pas sulmeve izraelite në Gazën veriore me popullsi të dendur

Forcat izraelite kanë kryer sulme në lagjet veriore të Gazës, respektivisht në lagjet Sabra dhe al-Zeytoun, me tymin që shuhet duke u ngritur nga zonat e shënjestruara teksa sulmeve vazhdojnë, raporton Anadolu.
Zona me popullsi të dendur ka pësuar shkatërrime të rënda nga sulmet izraelite, ndërkohë palestinezët jetojnë në kushte të vështira nëpër tenda, duke u përballur edhe me urinë e shkaktuar nga agresioni i vazhdueshëm izraelit.
Që nga tetori i vitit 2023, Izraeli ka vrarë më shumë se 62 mijë palestinezë në Gaza. Fushata ushtarake ka shkatërruar enklavën, ka çuar në uri, migrim të detyruar dhe përhapje të sëmundjeve.
Nëntorin e vitit të kaluar, Gjykata Ndërkombëtare Penale lëshoi urdhërarreste ndaj kryeministrit izraelit, Benjamin Netanyahu dhe ish-ministrit të Mbrojtjes, Yoav Gallant, duke i akuzuar për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në Gaza.
Izraeli gjithashtu përballet me një padi gjenocidi në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë për luftën në enklavën palestineze.