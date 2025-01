Udha ime intelektuale – Fragment

“Kur organizova dasmën e djalit tim, e dija që do të mbeteshin shumë ushqime, kështu që shkova te përgjegjësi në hotel dhe e pyeta çfarë do të ndodhte me mbetjet e darkës. Ai më përgjigj me një arrogancë dhe në anglisht “garbage” (në plehra). Unë i thashë se isha kundër shpërdorimit dhe do të sillja kuti, enë dhe tenxhere për të marrë mbetjet për t’ia shpërndarë ata që kanë nevojë në lagjen time. Ai më shikoi me neveri, duke menduar se isha një person i pazhvilluar, por unë qëndrova në qëndrimin tim. Kështu, dasma u shndërrua nga një moment shpërdorimi dhe arrogance në një moment njerzorë, begatie dhe ndarjeje.”

——-

Filozofi dhe intelektual i rrallë i botës Islame Abdul Wahab Al-Messiri, libri “Udha ime intelektuale”.



Nga: Hoxhë Vladimir Kera