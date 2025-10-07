Udhëheqësi i Hamasit kërkon garanci “reale” për t’i dhënë fund luftës izraelite në Gaza

Lider i Hamasit, Khalil al-Hayya, bëri thirrje për garanci “reale” për të siguruar fundin e luftës së Izraelit në Rripin e Gazës, transmeton Anadolu.
“Ne pohojmë gatishmërinë tonë të plotë për të arritur (një marrëveshje për) përfundimin e luftës, tërheqjen e forcave izraelite nga Gaza dhe lirimin e të gjitha pengjeve izraelite, të gjallë dhe të vdekur, në këmbim të të burgosurve palestinezë të specifikuar sipas planit të Trumpit”, tha al-Hayya për kanalin shtetëror egjiptian ‘Al-Qahera News’.
Megjithatë, theksoi ai, “pushtimi izraelit ka vazhduar të vrasë dhe të bllokojë ndihmën, veçanërisht në Gazën veriore, që kur njoftuam miratimin tonë të planit të Trumpit”.
Kreu i Hamasit theksoi se Izraeli shkeli marrëveshjen e parë të armëpushimit në nëntor të vitit 2023 dhe rifilloi luftën.
“Izraeli nuk i ka respektuar kurrë premtimet e tij gjatë gjithë historisë. Ne e kemi testuar pushtimin dhe nuk i besojmë as për një moment të vetëm”, tha al-Hayya, duke kërkuar “garanci reale” nga komuniteti ndërkombëtar, presidenti Trump dhe vendet që sponsorizojnë negociatat.
Ai theksoi se Hamasi kërkon të arrijë “qëllimet dhe aspiratat e popullit palestinez për stabilitet, liri, shtetësi dhe vetëvendosje”.
“Lufta duhet të përfundojë përgjithmonë në mënyrë që populli ynë palestinez të jetojë në stabilitet si popujt e tjerë të rajonit”, shtoi ai.
Sot, Hamasi dhe Izraeli zhvilluan një ditë të dytë negociatash indirekte në qytetin egjiptian Sharm el-Sheikh për të arritur një armëpushim dhe shkëmbim të burgosurish sipas planit të Trumpit për Gazën.
Më 29 shtator, Trump zbuloi një propozim me 20 pika që përfshin lirimin e të gjitha pengjeve izraelite në këmbim të të burgosurve palestinezë, një armëpushim, çarmatimin e Hamasit dhe rindërtimin e Gazës. Hamasi në parim u pajtua me planin në parim.
Që nga tetori i vitit 2023, ushtria izraelite ka vrarë ta paktën 67.200 palestinezë, shumica prej tyre gra dhe fëmijë. Bombardimet e pamëshirshme e kanë bërë enklavën pothuajse të pabanueshme dhe kanë çuar në zhvendosje masive, uri dhe përhapje të sëmundjeve.