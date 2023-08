Udhëheqësit e partive spanjolle takohen për të formuar qeverinë e re

Takimi mes liderëve të dy partive kryesore të Spanjës, siç pritej, nuk solli përparim në kërkimin e vështirë për një qeveri të re.

Duke folur pas takimit të së mërkurës, kreu i opozitës Alberto Núñez Feijóo i Partisë Popullore tha se kishte zbuluar se kryeministri i përkohshëm socialist Pedro Sánchez “më mirë do të bënte pakte me separatistët sesa të pajtohej me të një shtet i madh pakti”.

Partia Popullore Konservatore fitoi zgjedhjet e përgjithshme të parakohshme më 23 korrik përpara socialistëve (PSOE).

Një muaj më vonë, Feijóo u ngarkua nga Mbreti Felipe VI për të formuar një qeveri, megjithëse ai ka pak shanse për të marrë mbështetje të mjaftueshme nga partitë e tjera.

Debati dhe votimi për kandidaturën e 61-vjeçarit do të bëhet në dhomën e ulët në datat 26 dhe 27 shtator. /atsh