Udhëtimi i një londinezi drejt Islamit: Ndihem më britanik që kur u bëra mysliman

Për shumë njerëz, rruga drejt një besimi të ri është një rrufe e papritur. Për Edward Rowe, një londinez me një kuriozitet të thellë intelektual dhe një lidhshmëri edhe më të thellë për kulturën turke, ishte një rrugëtim i ngadaltë dhe i qëllimshëm, një rrugëtim që filloi në një klasë të shkollës së mesme dhe përfundimisht e çoi atë në Islam.
Shumë kohë para se të bëhej anëtar aktiv i komunitetit mysliman, Rowe ishte një i krishterë praktikues. Në fakt, ai ishte aq i përkushtuar ndaj besimit të tij, saqë dikur synonte të bëhej prift.
Megjithatë, gjatë një ore filozofie dhe etike, ai filloi të përballej me “pyetjet e mëdha” të ekzistencës dhe natyrës së Zotit.
“Fillova të shqyrtoja Islamin si rezultat i kësaj. Zbulova se Islami me të vërtetë u përgjigjej pyetjeve në mënyrën më të këndshme dhe më gjithëpërfshirëse. Kjo është gjëja kryesore që më tërhoqi vërtet”, kujton Rowe.
Pavarësisht tërheqjes së tij fillestare, tranzicioni nuk ishte brenda natës. Ishte një djegie e ngadaltë e qëllimshme, intelektuale dhe shpirtërore që zgjati shtatë vjet.
Ndërsa studionte në Shkollën e Studimeve Orientale dhe Afrikane, Universiteti i Londrës, Rowe u zhyt në historinë e Lindjes së Mesme dhe qytetërimet islame. Rigoroziteti akademik ndihmoi në çmontimin e stereotipeve që ai shihte në periferi të shoqërisë britanike.
“Ndihmon për të mposhtur ato keqkuptime që njerëzit kanë … rreth myslimanëve që janë intolerantë ose të prapambetur. Kisha atë provë të këtyre qytetërimeve vërtet të mëdha dhe të mahnitshme që ishin islame në natyrë”, tha ai.
Megjithatë, kërcimi përfundimtar nga teoria në praktikë u frymëzua nga një lidhje më personale.
Dashuria për Türkiyen
Pasi takoi një grua turke që më vonë do të bëhej gruaja e tij, Rowe udhëtoi për në Türkiye për të takuar familjen e saj dhe u takua me vjehrrin të cilin e pa duke falur namaz.
“Unë në një farë mënyre doja ta posedoja atë që ai kishte”, tha Rowe. Të nesërmen, në Xhaminë historike Nuruosmaniye në Fatih, lstanbul, ai deklaroi shehadetin, deklaratën islame të besimit.
“Jam ende në kontakt me imamin që takova ditën që u bëra mysliman… Dhe i dërgova një foto timen të veshur me një xhube imami (rrobë të gjatë të jashtme) pasi mësova të mbaja predikim të xhumasë (hutbe)”.
Në Londër, jeta shpirtërore dhe personale e Rowe u bashkuan në Xhaminë e Ramazanit në Hackney të Londrës Lindore.
Për Rowe, kjo ndërtesë është manifestimi fizik i asaj që ai i quan “dy dashuritë” në jetën e tij: gruaja e tij dhe Türkiye.
“Islami është si një filtër për kulturën”
Mund të pritet që një i konvertuar të ndiejë një ndjesi zhvendosjeje kulturore, por për Rowe, ishte e kundërta.
Në një paradoks që ai e pranon se tingëllon “i çuditshëm”, ai thotë: “Ndihem më britanik që kur u bëra mysliman sesa më parë”.
Ai e përshkruan komunitetin britanik mysliman si një përzierje kulturash, somaleze, bangladeshiane, pakistaneze dhe të tjera, që e detyruan të reflektonte më thellë mbi trashëgiminë e tij. Ai kujton festimin e festës së Bajramit me një çaj tradicional pasdite si një traditë tipike britanike.
“Nuk ke pse të bëhesh bangladeshian, arab ose pakistanez”, pohon Rowe.
“Islami është si një filtër për kulturën; ai do të largojë gjërat më të këqija të kulturës sonë dhe do të ruajë gjërat më të mira. Prandaj, një filxhan çaj, peshk dhe patate të skuqura, të gjitha këto gjëra mund të qëndrojnë”, tha ai.