UEFA ndëshkon Federatën e Futbollit të Serbisë për incidentet në ndeshjet me Zvicrën dhe Danimarkën

UEFA ka shpallur vendimet e fundit të Komisionit Disiplinor dhe Federata e Futbollit të Serbisë ka marrë dënimin më të madh për incidentet në ndeshjet e Ligës së Kombeve me Zvicrën dhe Danimarkën.

Federata e Futbollit të Serbisë do të duhet të paguajë gjithsej 173.000 euro për ndeshjet kundër Zvicrës dhe Danimarkës, si dhe për dy ndeshjet e ardhshme të organizuara nga Serbia, tribunat do të mbyllen pjesërisht, ndërsa Federata e Futbollit të Serbisë nuk do të të jetë në gjendje të shesë bileta për dy ndeshjet e ardhshme si mysafirë.

Për shkak të ndezjes së fishekzjarrëve, hedhjes së gjësendeve në fushë, dëmtimit të stadiumit dhe sjelljeve raciste dhe diskriminuese të tifozëve gjatë ndeshjes me Zvicrën në Cyrih (1-1), Federata e Serbisë u gjobit me 119.750 euro.