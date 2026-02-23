UEFA suspendon Prestianin, futbollisti nuk udhëton në Madrid

Gianluca Prestiani është pezulluar përkohësisht nga UEFA, ndërsa vijojnë hetimet lidhur me akuzat për racizëm ndaj Vinicius Junior.
Si pasojë e këtij vendimi, Prestiani nuk do të jetë i disponueshëm për ndeshjen e kthimit kundër Real Madrid, shkruan Indeksonline
UEFA pritet të dalë me një vendim përfundimtar pas përfundimit të hetimeve, ndërsa çështja ka tërhequr vëmendje të madhe në opinionin sportiv.
Masnesër, skuadra e Real Madridit luan ndeshjen e kthimit ndaj Benficas në “Santiago Bernabeu”./