Uganda shfaqet si një qendër e mundshme migrimi për vendet e BE-së

Uganda po shfaqet si një qendër e mundshme migrimi për vendet e BE-së, me pritshmëritë që mund të presë objektin e parë për migrantët e parregullt të transferuar nga Evropa në vitin 2027, raportoi sot e përditshmja greke “Kathimerini”, transmeton Anadolu.
Duke cituar burime diplomatike, e përditshmja tha se bisedimet me Ugandën janë në një fazë të avancuar si pjesë e një nisme të udhëhequr nga Gjermania, Austria, Holanda, Danimarka dhe Greqia.
“Propozimi bazohet në idenë se shumë emigrantë do të zgjedhin të kthehen vullnetarisht në vendet e tyre të origjinës në vend që të qëndrojnë në Ugandë”, nënvizoi e përditshmja.
Qendra në vendin e Afrikës Lindore fillimisht do të funksiononte si një program pilot dhe do të strehonte deri në 10 mijë migrantë, kërkesat për azil të të cilëve tashmë ishin refuzuar në vendet e BE-së ku ata mbërritën për herë të parë.
Ekipet teknike pritet të udhëtojnë në Afrikë para fundit të muajit për diskutime përfundimtare, tha e përditshmja, duke shtuar se Ruanda mbetet alternativa kryesore, ndërsa Kenia, e cila gjithashtu ishte konsideruar, duket se është përjashtuar.
Ministrat e migracionit të pesë vendeve janë planifikuar të takohen në kryeqytetin danez Kopenhagë më 4 shtator për të shqyrtuar progresin në negociata.