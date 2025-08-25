Ukraina dhe Rusia shkëmbejnë sulme me dronë, të dyja vendet pretendojnë interceptime të shumta

Ushtria e Ukrainës tha se forcat e saj të mbrojtjes ajrore shkatërruan 76 nga 104 dronë të lëshuar nga trupat ruse që nga mbrëmja, ndërsa Rusia pretendoi se mbrojtja e saj ajrore ka rrëzuar 21 dronë ukrainas gjatë natës, transmeton Anadolu.
Forcat Ajrore Ukrainase raportuan në Telegram se trupat ruse kryen sulme nga drejtime të shumta, duke përfshirë qytetet Kursk, Orel dhe Millerovo, duke përdorur dronë Shahed.
Zyrtarët lokalë thanë se gjithashtu se ndërtesat e banimit dhe infrastruktura tjetër civile u dëmtuan.
Shtabi i Përgjithshëm i Forcave të Armatosura të Ukrainës raportoi 159 përleshje luftarake gjatë ditës së kaluar, me forcat ruse që lëshuan një raketë dhe kryen 79 sulme ajrore, si dhe më shumë se 4.700 sulme me dronë dhe artileri.
Ndërkohë, Moska tha se mbrojtja e saj ajrore shkatërroi 21 dronë ukrainas midis të dielës vonë dhe mëngjesit të 25 gushtit mbi Smolensk, Bryansk, Oryol, Kaluga, Tver dhe rajonin e Moskës, duke përfshirë dy që shkonin drejt kryeqytetit.
Ministria e Mbrojtjes e Rusisë gjithashtu pretendoi se forcat e saj shkatërruan një qendër kontrolli të mjeteve ajrore pa pilotë ukrainase dhe pajisje komunikimi në rajonin e Donetskut.
Sulmet e fundit vijnë pas javësh të intensifikuara lufte me dronë midis Ukrainës dhe Rusisë, me të dyja palët që synojnë vendet ushtarake, infrastrukturën dhe rajonet kufitare.