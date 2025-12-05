Ukraina godet një rrokaqiell në Grozny të Çeçenisë

Një shpërthim tronditi një nga kullat në kompleksin e rrokaqiejve në kryeqytetin Grozny në rajonin rus të Çeçenisë sot herët, transmeton Anadolu.
Kanali televiziv rus RT raportoi se kompleksi Grozny City, një hotel me pesë yje dhe qendër biznesi në kryeqytetin çeçen, u godit nga dronë ukrainas. Fotografitë dhe videot që qarkullojnë në internet tregojnë dëme të dukshme në fasadën e një kulle dhe zjarre brenda.
Autoritetet rajonale nuk kanë komentuar ende për incidentin. Veçmas, Agjencia Federale e Transportit Ajror të Rusisë (Rosaviation) njoftoi se Aeroporti i Grozny-t pezulloi operacionet e fluturimit rreth orës 6:00 të mëngjesit sipas kohës lokale të Moskës.
Në total, fluturimet u ndaluan përkohësisht në 11 aeroporte gjatë natës dhe në mëngjes, përfshirë disa në rajonin e Kaukazit të Rusisë. Ministria ruse e Mbrojtjes tha se Kievi nisi tjetër sulm në shkallë të gjerë me dronë gjatë natës në rajone të shumta, me 41 dronë të raportuar të shkatërruar.
Ndërkohë, autoritetet në rajonin e Krasnodarit raportuan se porti i Temryuk-ut u sulmua gjithashtu, duke rezultuar në shpërthime në rezervuarët e naftës. Zyra rajonale e Ministrisë ruse të Emergjencave konfirmoi incidentin, duke theksuar se zjarrfikësit vazhdojnë të luftojnë me flakët.
Dronët sulmuan një rafineri nafte në qytetin Syzran në rajonin e Samarës. Ukraina nuk ka komentuar ende mbi pretendimet e Rusisë dhe verifikimi i pavarur mbetet sfidues për shkak të konfliktit të vazhdueshëm.