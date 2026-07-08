Ukraina nënshkruan në Ankara marrëveshje për bashkëpunim në teknologjinë e dronëve me Estoninë, Holandën dhe Danimarkën

Ukraina ka nënshkruar një marrëveshje për bashkëpunim në teknologjinë e dronëve me Danimarkën, Estoninë dhe Holandën gjatë Samitit të 36-të të NATO-s në kryeqytetin turk Ankara.
Sipas një korrespondenti të Anadolu, presidenti ukrainas, Volodymyr Zelenskyy, ka nënshkruar marrëveshjen me Holandën së bashku me kryeministrin holandez, Rob Jetten.
“Kjo do të krijojë edhe më shumë mundësi për prodhim të përbashkët dhe zhvillim teknologjik dhe më e rëndësishmja do të sjellë më shumë qëndrueshmëri në shkëmbimin e ekspertizës dhe eksportin e armëve”, tha më vonë Zelenskyy në rrjetin social amerikan X.
Përveç kryeministrit Jetten, Zelenskyy zhvilloi takime të ndara edhe me presidentin finlandez, Alexander Stubb, kryeministrin kanadez, Mark Carney, kryeministrin estonez, Kristen Michal dhe kryeministrin norvegjez, Jonas Gahr Støre.
Pas takimit me kryeministrin e Estonisë, Zelenskyy tha se ai dhe Michal nënshkruan një marrëveshje bashkëpunimi në mbrojtje në kuadër të kornizës “Marrëveshja e Dronëve”, duke e përshkruar atë jo vetëm si një mënyrë për të përshpejtuar bashkëpunimin dypalësh, por edhe si një “hap përpara dhe shenjë besimi”.
“Ne do të zhvillojmë prodhim të përbashkët të mbrojtjes në të dyja vendet tona, përfshirë kapacitete kyçe për mbrojtjen e hapësirës ajrore”, tha ai.
Ai njoftoi se Ukraina ka nënshkruar një tjetër marrëveshje të dronëve me Danimarkën për të zgjeruar prodhimin e përbashkët të mbrojtjes, eksportet e armëve dhe ndarjen e teknologjisë, duke e quajtur atë marrëveshjen e nëntë të këtij lloji të Kievit me një partner.
Zelenskyy tha gjithashtu se diskutoi me kryeministren daneze, Mette Frederiksen, forcimin e mbrojtjes ajrore të Ukrainës, përfshirë përshpejtimin e furnizimeve me raketa Patriot dhe zhvillimin e kapaciteteve evropiane për t’u përballur me kërcënimet nga raketat balistike.
Ndërkohë, pas takimit me homologun e tij finlandez, Zelenskyy tha se ata diskutuan nevojat e Ukrainës për mbrojtje ajrore dhe mënyrat për t’i përmbushur ato, si dhe hapat e përbashkët që mund të ndërmerren së shpejti për të forcuar pozitën diplomatike dhe mbrojtëse të Kievit dhe përgatitjet për një “Marrëveshje të Dronëve”.
Në një takim tjetër, Zelenskyy komentoi edhe bisedimet me kryeministrin kanadez, duke shprehur mirënjohje ndaj Otavës për paketën e re të mbështetjes për Kievin.
“Ruajtja e jetëve është gjëja kryesore dhe sulmet me raketa balistike të Rusisë, së bashku me sulmet e tjera me raketa dhe dronë, janë terror që duhet të përballohet së bashku me partnerët tanë”, tha ai, duke shtuar se Ukraina dhe Kanadaja po përgatisin gjithashtu një “Marrëveshje të Dronëve”.
Pas takimit me kancelarin gjerman, Friedrich Merz, ai tha se mbështetja e Gjermanisë ka forcuar mbrojtjen ajrore të Ukrainës përmes ndihmës dypalëshe dhe kontributeve në iniciativën PURL (Lista e Kërkesave të Përparësuara të Ukrainës), një mekanizëm i koordinuar nga NATO për prokurimin ushtarak, i cili përshpejton dërgimin e armëve dhe municioneve thelbësore të prodhuara në SHBA për Ukrainën.
Zelenskyy tha gjithashtu se Ukraina po përgatit një marrëveshje bashkëpunimi për dronët me Gjermaninë dhe po punon me kancelarin Merz për zhvillimin e një sistemi të përbashkët evropian kundër raketave balistike.
Në një deklaratë pas takimit me Zelenskyyn, zyra e kryeministrit Carney tha se të dy diskutuan zhvillimet e fundit në terren, si dhe përpjekjet diplomatike në vazhdim për t’i dhënë fund luftës Rusi-Ukrainë.
Duke theksuar se Carney rikonfirmoi mbështetjen e palëkundur të Kanadasë për Ukrainën, deklarata tha se ata diskutuan gjithashtu forcimin e partneriteteve në industrinë e mbrojtjes, përfshirë zhvillimin e përbashkët të dronëve.
“Kryeministri Carney rikonfirmoi mbështetjen e Kanadasë për rindërtimin e Ukrainës, duke theksuar ekspertizën kanadeze në energji dhe infrastrukturë. Ai theksoi mbështetjen e Kanadasë për përpjekjet e vazhdueshme për përgjegjësi, përfshirë sanksionet”, thuhet në deklaratë, duke shtuar se të dy liderët ranë dakord të mbajnë “kontakte të afërta dhe të rregullta”.
Zelenskyy mbërriti në Ankara më herët të martën dhe shkroi në rrjetin X se përpara tyre “qëndron një punë e rëndësishme” dhe se ata presin një samit “të fortë dhe produktiv”.
“Vendimet nevojiten tani, të cilat do të ofrojnë mbrojtje më të madhe për njerëzit tanë, më shumë kapacitete për mbrojtjen tonë dhe bashkëpunim edhe më të fortë të sigurisë mes Ukrainës, Evropës dhe Shteteve të Bashkuara”, tha ai, duke shtuar se janë planifikuar rreth 20 takime dypalëshe.
Gjatë vizitës së tij, Zelenskyy zhvilloi gjithashtu bisedime me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s, Mark Rutte, ku diskutuan mbrojtjen e ukrainasve nga kërcënimet me raketa balistike dhe nevojën për dërgesa urgjente të raketave për sistemet e mbrojtjes ajrore.
“Një pjesë e veçantë e diskutimit tonë u përqendrua në kontributet shtesë nga vendet aleate për iniciativën PURL dhe përpjekjet për krijimin e një Koalicioni Kundër Raketave Balistike. Diskutuam gjithashtu prodhimin e përbashkët të armëve, si dhe forcimin e bashkëpunimit në mbrojtje mes Ukrainës dhe vendeve të NATO-s. Tani është jashtëzakonisht e rëndësishme që çdo kanal që mbështet mbrojtjen tonë ajrore, si ai dypalësh ashtu edhe shumëpalësh, të funksionojë me kapacitet të plotë”, tha Zelenskyy në X.