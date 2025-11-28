Ukraina: Nuk heqim dorë nga territori, kushtetuta e ndalon

Shefi i zyrës presidenciale të presidentit ukrainas, Volodymyr Zelensky, ka folur në lidhje me negociatat e vazhdueshme të paqes.
Andrii Yermak udhëhoqi delegacionin ukrainas gjatë bisedimeve në Gjenevë dhe është një këshilltar i rëndësishëm i presidentit.
“Për sa kohë që Zelensky është president, askush nuk duhet të mbështetet te ne që do të heqim dorë nga territori. Ai nuk do të nënshkruajë marrëveshje për heqjen dorë nga territori. Kushtetuta e ndalon këtë. Askush nuk mund ta bëjë këtë nëse nuk dëshiron të shkojë kundër kushtetutës së Ukrainës dhe popullit ukrainas.”