Ukraina përgatit kundërofensivën, vullnetarët në ndihmë të ushtrisë

Fronti jugor i Ukrainës ndodhet vetëm 7 kilometra nga qyteti i Orikhivit, ku rreth 1 mijë banorë po përpiqen t’u mbijetojnë bombardimeve të vazhdueshme, në pritje të kundërofensivës ukrainase.

Jeta në këtë qytet jetohet kryesisht në bodrume, ku konsumohen dhe vaktet dhe stina e pranverës mban gjallë shpirtrat e njerëzve. Ndërsa jashtë ka vetëm shkatërrim.

Svitlana Romashko, punonjëse sociale deklaron: “Është e trishtueshme dhe më bën të qaj. E shoh tmerrin çdo ditë. Shkoj në punë në mëngjes dhe shoh një shtëpi, kur kthehem nga puna në darkë shtëpia nuk ekziston më. Të vjen për të qarë, por nuk dua që armiku të më shohë duke qarë”.

Streha ndodhet poshtë një shkolle dhe aty njerëzit mund të bëjnë një dush, të lajnë rrobat dhe të konsumojnë ushqimin. Teksa lufta bëhet më e egër, ushqimi po bëhet diçka me rëndësi në vend. Madje, në disa raste prioritar.

Në Kiev, vullnetarët po bëhen më kreativë për të ushqyer ushtarët në vijën e frontit. Ata po përdorin arra dhe fruta të thata për të përgatitur ushqime energjetike për trupat.

Ata po përgatisin gjithashtu supën tradicionale me panxhar dhe lakër, duke përdorur një version të tharë të perimeve, të cilat mund të rehidratohen.

Ndërkohë që koordinatorja e vullnetarëve Svitlana Kozina tha:“Në front gjërat më të rëndësishme janë municionet dhe ushqimi. Të parat përdoren për të qëlluar, i dyti për të marrë forcë. Ushqimi në këtë formë është shumë i leverdisshëm sepse është kompakt. Një pako si këto mund ta mbash në një çantë, në xhepin e xhaketës, apo poshtë antiplumbit”.

Tashmë, të gjithë janë në pritje të asaj që njihet si kundërofensiva. /euronews

VIDEO: In Orikhiv,a small town 60 km from Zaporijjia, just behind the front line, there are hopes of a large-scale counterattack by Ukrainian forces to retake parts of the territory still controlled by the Russian army. pic.twitter.com/2HEVIEUeki

— AFP News Agency (@AFP) May 9, 2023