Antikancerogjen dhe ju ndihmon të dobësoheni, ja të gjitha përfitimet që keni nga dardha

Nëse i përkisni atyre që i duan dardhat, duhet të lexoni këtë lajm. Ky frut i veçantë “fsheh” shumë përfitime për organizmin. Dardha është e pasur me lëndë ushqyese dhe komponime të dobishme bimore. Ndër të tjera, mund t’ju ndihmojë që të humbisni peshë, por edhe të mbrojë trupin nga kërcënimi i disa sëmundjeve kronike.

Zbuloni për disa nga përfitimet kryesore shëndetësore të ngrënies së dardhave dhe ky frut me siguri do të jetë në shportën tuaj të ardhshme të blerjeve.

Është shumë ushqyes

Një dardhë e vetme përmban sasi të konsiderueshme fibrash, vitamina C dhe K, kalium dhe lëndë ushqyese të tjera të vlefshme. I njëjti ushqim gjithashtu siguron sasi të vogla të folatit, provitaminës A dhe niacinës. Folati dhe niacina janë të rëndësishme për funksionin qelizor dhe prodhimin e energjisë, ndërsa provitamina A mbështet shëndetin e lëkurës dhe shërimin e plagëve.

Përmban antioksidantë të dobishëm

Dardha përmban shumë antioksidantë, të cilët janë arsyeja për nuancat e ndryshme të varieteteve të frutave. Në veçanti, fruti përmban antocianina, të njohura për aktivitetin e tyre kundër kancerit, si dhe përfitimet e tyre kardiovaskulare. Studime të shumta tregojnë se një konsum i lartë i ushqimeve të pasura me anthocyanine lidhet me një rrezik të reduktuar të sëmundjeve të zemrës.

Ka veti anti-inflamatore

Edhe pse inflamacioni është një përgjigje normale e sistemit imunitar, inflamacioni kronik mund të jetë kërcënues për shëndetin e njeriut pasi lidhet me sëmundje të caktuara, duke përfshirë sëmundjet e zemrës dhe diabetin e tipit 2. Dardha është një burim i pasur i antioksidantëve flavonoid, të cilët ndihmojnë në zbutjen e inflamacionit, duke ulur rrezikun e këtyre sëmundjeve.

Mund të ndihmojë në humbjen e peshë

Dardha është e ulët në kalori, e pasur me ujë dhe plot fibra. Ky kombinim i bën ato një ushqim miqësor për humbjen e peshës , pasi fibra dhe uji përmirësojnë ngopjen, duke ju mbajtur nga ngrënia e tepërt.

Ka veti antikancerogjene

Dardha përmban disa përbërës, të tillë si antocianin dhe acid klorogjenik, që herë pas here janë shoqëruar me aktivitet antikancerogjen. Disa studime tregojnë se një dietë e pasur me fruta, duke përfshirë dardha, mund të mbrojë kundër disa llojeve të kancerit, përfshirë ato të mushkërive dhe stomakut. Përveç kësaj, disa studime tregojnë se frutat e pasura me flavonoide, si dardha, mund të mbrojnë edhe nga kanceri i gjirit dhe i vezoreve