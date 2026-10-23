Ukraina prezanton “dronin ambulancë që mund të shpëtojë jetë brenda pak minutash”

Një kompani ukrainase ka demonstruar një sistem të ri të pazakontë shpëtimi në fushëbetejë: një dron i aftë të mbajë një ushtar të plagosur brenda një kabine të mbyllur.
E zhvilluar nga SkyFall, fluturakja, e quajtur StarGate, është filmuar duke u ngritur, fluturuar dhe ulur me një person në bord, shkruajnë mediat e huaja.
E ndërtuar për të arritur viktimat në zona të paarritshme për automjetet tokësore, makina e drejtuar nga distanca thuhet se mund të ngrejë 150 kg dhe të udhëtojë me shpejtësi deri në 105 km/orë.
Aftësia e saj për të fluturuar mbi fusha të minuara, lumenj dhe rrugë të dëmtuara mund të ndihmojë në shkurtimin e udhëtimeve të rrezikshme nga vija e frontit.
Në pamjet filmike, një përfaqësues i SkyFall del nga kabina pas uljes, ndërsa një operator mbetet në distancë.
Prodhuesi thotë se StarGate mund të shkurtojë kohën e evakuimit nga orë ose ditë në vetëm minuta, duke u lejuar potencialisht trupave të plagosur të marrin kujdes mjekësor shumë më shpejt.
Ajo përdor Starlink dhe sistemin L-Link të SkyFall, së bashku me teknologjinë e asistuar nga inteligjenca artificiale të projektuar për të vepruar pavarësisht ndërhyrjeve të navigimit satelitor.
Ajo u tregua gjithashtu duke vendosur një rrjetë për të kapur një dron armiqësor.
Një brigadë luftarake ukrainase tani ka marrë prototipin për testim në kushte të vijës së frontit.
SkyFall ende nuk i ka publikuar gjetjet dhe performanca e dronit në evakuime të vërteta luftarake mbetet për t’u konfirmuar në mënyrë të pavarur.