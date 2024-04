Ukraina tërhiqet papritur nga ratifikimi i marrëveshjes me Rusinë për lundrimin në Detin e Zi

Qëndrimi i Ukrainës, i cili papritmas u tërhoq papritur nga ratifikimi i marrëveshjes me Rusinë për lundrimin në Detin e Zi, po shkakton shqetësim.

Sipas Reuters, diskutimi po zhvillohej në Ankara, pasi negociatat u zhvilluan me ndërmjetësimin e Turqisë, me kërkesë të Kombeve të Bashkuara.

“Në minutën e fundit, Ukraina u tërhoq papritur dhe marrëveshja u rrëzua”, thanë burimet përkatëse për agjencinë.

Tre persona të tjerë konfirmuan gjithashtu këtë version të ngjarjeve, ndërsa Rusia, Ukraina dhe Turqia nuk pranuan të komentojnë. Aktualisht është e paqartë pse Ukraina u tërhoq. Burimet e Reuters thanë se nuk e dinin se çfarë çoi në atë vendim.

Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky tha në shkurt se pa ndihmën e re ushtarake të SHBA-së Ukraina nuk do të ishte në gjendje të mbronte “korridorin” e Detit të Zi që shkon afër Rumanisë dhe Bullgarisë. I pyetur për koment, zëdhënësi i OKB-së Stefan Dujarric tha: “Ne mbetemi me shpresë se liria e lundrimit në Detin e Zi do të mbizotërojë”. /abcnews